arte-fiera,-davide-ferri:-ritorno-al-presente,-in-un-tempo-complicato

Il direttore artistico: ma non possiamo non essere ottimisti

Bologna, 5 feb. (askanews) – “La prima cosa che mi sono posto come problema è riportare questa lunga storia nel presente e subito dopo ho pensato che fosse importante dare un titolo come quello che ho dato, cioè: ‘Cosa sarà?'”. Così il nuovo direttore artistico Davide Ferri ha presentato ad askanews l’edizione 2026 di Arte Fiera, che sia apre a Bologna.”Il titolo rimanda a una canzone di Lucio Dalla del 1979, un anno non lontano da quello in cui è nata Artefiera. E ‘Cosa sarà?’ è un invito, oltre a essere un omaggio a Lucio Dalla, un invito a non smettere di chiedersi che cosa stiamo facendo in un tempo così difficile, così complicato. come quello che stiamo vivendo. È una stagione da un lato fortunata per l’arte, italiana perché da poco noi abbiamo vissuto questa riduzione dell’aliquota e quindi il sistema dell’arte italiano ha dato dei segni di netta ripresa e non ho nessuna ragione per non essere ottimista, però certamente noi stiamo facendo una fiera d’arte in un tempo complicato”.