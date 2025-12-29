arte:-torna-online-rinnovato-il-sito-internet-dedicato-al-pittore-aldo-natili

(Adnkronos) – Torna on line in una versione rinnovata www.aldonatili.com, il sito internet dedicato al pittore romano Aldo Natili (1913-1975), attivo nella Capitale dalla fine degli anni ’30 fino alla metà degli anni ’70. Dedicato alla intensa e prolifica produzione pittorica di Natili, il sito torna in rete arricchito da immagini di opere inedite appartenenti alla Collezione degli eredi dell’artista e dell’Archivio Aldo Natili, di proprietà della famiglia.

L’opera di Natili, come sottolinea Luca Quattrocchi, professore ordinario di Storia dell’arte contemporanea dell’Università di Siena, nella nota critico-biografica pubblicata sul sito, è “per molti versi emblematica delle posizioni, delle evoluzioni, e anche delle contraddizioni della pittura italiana tra gli anni Trenta e Settanta del Novecento, in particolare per quanto riguarda la situazione romana”. “Un’opera complessa e diversificata, quella di Natili”, precisa Quattrocchi, “che nei suoi quarant’anni di attività lo vede passare, secondo un’interiore coerenza, dall’intimismo degli anni Trenta all’impegno realista del dopoguerra, fino alle drammatiche tele informali dell’ultimo decennio”.

Aldo Natili ha esposto le sue opere in diverse edizioni della Quadriennale di Roma e ha preso parte nel ’44 alla storica collettiva contro il nazifascismo ‘Arte contro la barbarie’ e alla successiva edizione del ’51. Nel ’46 Natili, con Guttuso, Afro, Melli, C. Levi, Vespignani ed altri, su ispirazione di Zavattini, realizzò una delle opere della preziosa ‘Collezione Roma’ oggi di proprietà della Bnl ed esposta stabilmente nel rinnovato allestimento delle sale del ‘Museo della Scuola Romana’ di Villa Torlonia. Il rilancio del sito www.aldonatili.com anticipa, nelle intenzioni degli Eredi, una retrospettiva dedicata al pittore nel 50′ anniversario della morte.