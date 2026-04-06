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Artemis II batte il record dell’Apollo 13, equipaggio mai così distante dalla Terra
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Artemis II batte il record dell’Apollo 13, equipaggio mai così distante dalla Terra

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By Redazione-web

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(Adnkronos) – E’ record degli astronauti di Artemis II, che hanno battuto il primato della missione Apollo 13 del 1970 di massima distanza dalla Terra. I tre americani Christina Koch, Victor Glover e Reid Wiseman, e il canadese Jeremy Hansen si sono spinti oltre 400.171 chilometri nello spazio, ha annunciato la Nasa. “Gli astronauti della missione Artemis II raggiungono il punto di massimo avvicinamento alla Luna, allontanandosi dalla Terra più di quanto non abbiano mai fatto prima”, l’annuncio sulla missione. 

 

 

L’Apollo 13 56 anni fa aveva raggiunto quel punto dopo aver dovuto cambiare traiettoria a seguito di un’esplosione di un serbatoio di ossigeno in volo, con gli astronauti che avevano pronunciato la famosa frase “Houston, abbiamo un problema”. 

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