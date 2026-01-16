venerdì, 16 Gennaio , 26

Lo snowboard a Milano Cortina 2026: regole e programma

(Adnkronos) - Livigno si prepara ad accogliere gli...

Ricky Tognazzi: “Sono un maschio femmina. Simona Izzo? Non saprei come fare senza”

(Adnkronos) - "Mi piace essere un maschio femmina"....

Vicenzaoro 2026, sindaco Possamai: “Momento più internazionale per la città”

(Adnkronos) - "Questa fiera è il momento più...

Chiara Ferragni prosciolta, l’affetto di amici e famiglia: “Per sempre al tuo fianco”

(Adnkronos) - In queste ore gli amici più...
artico,-tajani:-“noi-vogliamo-esserci,-italia-tornata-protagonista”
Artico, Tajani: “Noi vogliamo esserci, Italia tornata protagonista”

Artico, Tajani: “Noi vogliamo esserci, Italia tornata protagonista”

Video NewsArtico, Tajani: "Noi vogliamo esserci, Italia tornata protagonista"
Redazione-web
Di Redazione-web

A Villa Madama presentato documento strategico con Crosetto e Bernini

Roma, 16 gen. (askanews) – “Noi vogliamo esserci. L’Italia è un grande Paese, è tornato ad essere sempre più protagonista in politica estera e la politica estera oggi non la fa solo il ministro degli Esteri, non la fa da sola la diplomazia. La fanno il ministro della Difesa, la fanno il ministro dell’Università e della Ricerca, la fanno i nostri enti, come il Cnr, l’Enea, tutti coloro, anche le nostre imprese, che sono al di là dei confini nazionali”: così il ministro degli Esteri Antonio Tajani presentando, a Villa Madama insieme ai ministri della Difesa Guido Crosetto e della Ricerca, Anna Maria Bernini, la nuova strategia italiana per l’Artico.”Oggi noi lanciamo un’iniziativa che è un punto di partenza e non un punto di arrivo”, ha aggiunto, ringraziando i colleghi per essere presenti.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.