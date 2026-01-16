artico,-tajani:-“noi-vogliamo-esserci,-italia-tornata-protagonista”

A Villa Madama presentato documento strategico con Crosetto e Bernini

Roma, 16 gen. (askanews) – “Noi vogliamo esserci. L’Italia è un grande Paese, è tornato ad essere sempre più protagonista in politica estera e la politica estera oggi non la fa solo il ministro degli Esteri, non la fa da sola la diplomazia. La fanno il ministro della Difesa, la fanno il ministro dell’Università e della Ricerca, la fanno i nostri enti, come il Cnr, l’Enea, tutti coloro, anche le nostre imprese, che sono al di là dei confini nazionali”: così il ministro degli Esteri Antonio Tajani presentando, a Villa Madama insieme ai ministri della Difesa Guido Crosetto e della Ricerca, Anna Maria Bernini, la nuova strategia italiana per l’Artico.”Oggi noi lanciamo un’iniziativa che è un punto di partenza e non un punto di arrivo”, ha aggiunto, ringraziando i colleghi per essere presenti.