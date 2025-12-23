artigiancassa,-emanuele-stefano-carbonelli-nominato-direttore-generale

Roma, 23 dic. (askanews) – Il Consiglio di Amministrazione di Artigiancassa, riunitosi oggi, ha nominato Emanuele Stefano Carbonelli Direttore Generale.

La nomina, riporta un comunicato, arriva a seguito dell’acquisizione, da parte di Mediocredito Centrale e AGART, dell’intermediario finanziario BGA avvenuta lo scorso 17 dicembre che ha dato il via alla nuova Artigiancassa.

Artigiancassa mira ad affiancare e supportare il settore degli artigiani e delle micro, piccole e medie imprese, proponendo finanziamenti a medio e lungo termine destinati, tra l’altro, alla crescita, all’innovazione, alla sostenibilità e alla digitalizzazione.

“Abbiamo davanti una sfida importante per sostenere il rilancio del Made in Italy, che rappresenta l’Italia del fare, fatta di competenze, tradizioni ed eccellenze territoriali. Insieme al DG Carbonelli, a cui do il benvenuto a nome di tutto il CdA, lavoreremo per essere al fianco degli artigiani, aiutandoli a restare competitivi in un mondo sempre più moderno, veloce e digitale”, ha dichiarato il Presidente Leopoldo Facciotti.

Originario di Bari, dopo la laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Bari Carbonelli avvia la propria carriera nel gruppo olandese ING. Vanta oltre vent’anni di esperienza nel settore bancario, maturata principalmente in ambito commerciale e marketing. Dal 2021 al 2024 ha ricoperto il ruolo di Direttore Generale della Cassa di Risparmio di Orvieto; attualmente è Direttore del Marketing e della Digital Division del Gruppo Mediocredito Centrale.