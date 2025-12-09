artigiano-in-fiera:-a-milano-le-arti-dall’italia-e-dal-mondo

Al via la 30 edizione. Intaglietta: “La persona al centro”

Milano, 9 dic. (askanews) – Si è aperto Artigiano in Fiera. La manifestazione, giunta alla 30 edizione, è in programma fino a domenica 14 dicembre, con ingresso gratuito presso Fieramilano Rho tutti i giorni dalle 10:00 alle 22:30. L’appuntamento si conferma come la principale vetrina internazionale dedicata alle arti e ai mestieri, con ben 2.800 espositori provenienti da 90 Paesi dei 5 continenti, distribuiti su 9 padiglioni. Quest’anno, con il tema “È il momento della persona”, la fiera rinnova la sua missione di valorizzare e sostenere gli artigiani di tutto il mondo che, con il loro saper fare, incarnano l’espressione autentica di un’umanità al lavoro.Così Antonio Intaglietta, presidente Gefi ed ideatore di Artigiano in Fiera: “Il tema guida di questa edizione è la persona al centro. Le persone, qui, trasmettono cultura e saper fare attraverso la loro tradizione. E rappresentano le culture di tutto il mondo. Tutte le Regioni italiane sono protagoniste. Inoltre, possiamo contare su una presenza importante sul fronte internazionale, dall’America all’Africa terminando per l’Oceania. Abbiamo tutto il mondo rappresentato qui. Io consiglio ai visitatori di prendere la mappa e muoversi a sentimento, per trovare mille curiosità e storie appassionanti”. La cerimonia di apertura, che si è tenuta nell’Area istituzionale della Regione Siciliana, ha visto la partecipazione anche di Edmondo Tamajo, Assessore alle Attività Produttive della Regione Siciliana, confermando la Sicilia quale protagonista di Artigiano in Fiera.”Per noi è un onore essere qui – afferma Edmondo Tamajo, assessore alle attività produttive della Regione Sicilia – ma anche una responsabilità. Come Regione Siciliana investiamo molto su questo evento. Sono circa 200 le imprese artigiane che qui creano relazioni commerciali, rafforzano la loro competitività e cercano di crescere. Per noi è un motivo di orgoglio e vanto aver ospitato nell’area Sicilia le autorità, tra cui il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, in occasione dell’inaugurazione dei trent’anni di Artigiano in Fiera. Come Regione, stiamo utilizzando tutte le opportunità che la Sicilia ha a disposizione, tra cui una misura, di nome “Più artigianato”, che dà la possibilità annualmente alle imprese artigiane di investire, con investimenti a fondo perduto per l’acquisto di scorte, per ampliare le aziende, per l’abbattimento degli interessi passivi. Poi abbiamo adottato altre misure per quanto riguarda un percorso di innovazione e digitalizzazione. Bisogna innovarsi e camminare alla stessa velocità delle imprese italiane ed europee”. La trentesima edizione di Artigiano in Fiera, oltre a confermarsi la destinazione ideale per fare il pieno di regali di Natale originali e di qualità, è anche l’occasione per viaggiare tra i tanti sapori e cucine dell’Italia e del mondo in un’incredibile varietà di specialità da assaggiare e comprare.