Artisans de Genève, nasce l’orologio dedicato a Giorgia Mondani

GINEVRA – Un segnatempo unico per celebrare la passione e la visione di Giorgia Mondani, genovese, ambasciatrice di Genova nel mondo e figura di riferimento internazionale nel settore dell’orologeria nonché la più importante influencer al mondo del settore. È la prima volta che Artisans de Genève, atelier indipendente svizzero, realizza una personalizzazione bespoke ispirata a una donna. Il progetto segna una svolta per la maison, conosciuta per le collaborazioni con Andrea Pirlo, Juan Pablo Montoya, Spike Lee, Rubens Barrichello e John McEnroe. In questo caso, il punto di partenza è la storia personale di Mondani, simbolo dell’eccellenza italiana nel collezionismo, che ha trasformato la passione familiare per gli orologi in una carriera internazionale.

“Volevo che questa personalizzazione riflettesse chi sono“, racconta Giorgia Mondani. “Artisans de Genève ha capito la mia visione: il loro rispetto per la tradizione e l’artigianato ha reso questo progetto profondamente personale. Racconta la mia storia, la passione che mio padre e mia madre mi hanno trasmesso e che ora condivido con i miei figli“. Realizzato interamente a mano a Ginevra, l’orologio interpreta il concetto di tempo come legame tra passato e futuro, tra tradizione e innovazione. “Ogni progetto è il riflesso dell’individualità del cliente“, spiegano da Artisans de Genève, “un dialogo tra emozione e meccanica, dove la creatività incontra la precisione svizzera“. Con questa creazione, l’atelier amplia la propria filosofia rendendo omaggio a una prospettiva femminile sull’orologeria: quella che unisce eredità, eleganza e passione.

