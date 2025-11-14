Artisans de Genève, nasce l’orologio dedicato a Giorgia Mondani

Prima personalizzazione femminile per l’atelier svizzero

Di Matteo Sacco

GINEVRA – Un segnatempo unico per celebrare la passione e la visione di Giorgia Mondani, genovese, ambasciatrice di Genova nel mondo e figura di riferimento internazionale nel settore dell’orologeria nonché la più importante influencer al mondo del settore. È la prima volta che Artisans de Genève, atelier indipendente svizzero, realizza una personalizzazione bespoke ispirata a una donna. Il progetto segna una svolta per la maison, conosciuta per le collaborazioni con Andrea Pirlo, Juan Pablo Montoya, Spike Lee, Rubens Barrichello e John McEnroe. In questo caso, il punto di partenza è la storia personale di Mondani, simbolo dell’eccellenza italiana nel collezionismo, che ha trasformato la passione familiare per gli orologi in una carriera internazionale.

MONDANI: ARTISANS DE GENÈVE HA CAPITO LA MIA VISIONE



“Volevo che questa personalizzazione riflettesse chi sono“, racconta Giorgia Mondani. “Artisans de Genève ha capito la mia visione: il loro rispetto per la tradizione e l’artigianato ha reso questo progetto profondamente personale. Racconta la mia storia, la passione che mio padre e mia madre mi hanno trasmesso e che ora condivido con i miei figli“. Realizzato interamente a mano a Ginevra, l’orologio interpreta il concetto di tempo come legame tra passato e futuro, tra tradizione e innovazione. “Ogni progetto è il riflesso dell’individualità del cliente“, spiegano da Artisans de Genève, “un dialogo tra emozione e meccanica, dove la creatività incontra la precisione svizzera“. Con questa creazione, l’atelier amplia la propria filosofia rendendo omaggio a una prospettiva femminile sull’orologeria: quella che unisce eredità, eleganza e passione.