artista-russo-rende-omaggio-a-putin-con-immagine-stile-andy-warhol

A San Pietroburgo opere intitolate “Il presidente ha un cuore buono”

Roma, 1 dic. (askanews) – All’interno di una sfilata di moda l’artista russo Alexey Sergienko ha reso omaggio al presidente russo Vladimir Putin nella sua città Natale, San Pietroburgo, dedicandogli una serie di opere in stile Andy Warhol dal titolo “Il presidente è un uomo dal cuore buono”.L’immagine iconica di Putin non compare solo sullo sfondo della passerella, ma anche su alcuni capi presentati dal brand “Six and Eight”. Compaiono accanto al volto del presidente russo anche una stella rossa e una corona. “La corona è un riferimento al passato – ha spiegato l’artista – allude anche al fatto che sapevo che il presidente sarebbe stato rieletto e rieletto e ho anche fatto questo disegno affermando che avremo Putin per un lungo periodo, per sempre”.