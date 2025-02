Artisti per Frescobaldi, nel 2025 con Giulia Cenci e Sunmin Park

La settima edizione del progetto legato alla casa vinicola

Milano, 19 feb. (askanews) – È stata presentata a Milano la settima edizione di “Artisti per Frescobaldi”, progetto d’arte concepito dalla famiglia Frescobaldi per la tenuta di CastelGiocondo a Montalcino. Nato come premio per figure emergenti, oggi si è evoluto in una vera e propria committenza. “Quest’anno – ha detto ad askanews Tiziana Frescobaldi, presidente della Holding Compagnia de’ Frescobaldi e direttrice del progetto artistico – abbiamo invitato due artiste donne. Un’artista italiana, per l’appunto anche toscana, Giulia Cenci e un’artista coreana. Quindi per la prima volta il nostro progetto, che ha visto la partecipazione in passato di artisti internazionali, però non avevamo mai avuto un artista dell’estremo oriente, vede l’invito a Sunmin Park per realizzare un progetto per la Tenuta di CastelGiocondo, un’artista coreana che vive a Seul e che in realtà realizzerà un progetto ispirato al mondo del vino”.”Artisti per Frescobaldi” mira a esplorare il legame tra l’arte contemporanea e il patrimonio vitivinicolo della famiglia, e per l’edizione 2025 è coinvolta anche un’istituzione museale. “Quest’anno, rispetto alle passate edizioni, – ha aggiunto la direttrice – abbiamo avviato una collaborazione con un museo italiano, quindi un museo con sede in Italia, il museo di arte orientali di arte contemporanea di Torino, che è il Mao. Questa vicinanza con l’istituzione museale è per il nostro progetto un’espansione, secondo me anche un grande passaggio, ecco, in qualche modo un’evoluzione molto interessante del nostro progetto”.Per questa settima edizione, il progetto è curato dal giornalista Ludovico Pratesi.