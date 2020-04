Il Calciomercato non si ferma, nonostante lo stop dei campionati. Mirko Calemme, corrispondente italiano per As, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli circa la possibilità che José Maria Callejon resti in azzurro per la prossima stagione. Lo spagnolo è un pilastro fondamentale del Napoli da ormai 7 stagioni, ed è stato il giocatore che, anche con il cambio di tre tecnici, si è dimostrato più affidabile. Sia Benitez che Sarri che Ancelotti (e ora anche Gattuso) non lo inserivano nelle normali rotazioni, ritenendo Callejon l’equilibratore della rosa. Ancelotti dichiarò in una conferenza che lo spagnolo sarebbe divenuto un ottimo allenatore, a causa della sua visione del calcio. Privarsene, per il Napoli, sarebbe sicuramente un danno tecnico oggettivo, ma niente si può rimproverare ad un giocatore che ha sempre dato tutto per i colori azzurri.

Calemme su Callejon

“Il Napoli ha offerto un rinnovo a Callejon, e tra le parti c’è un’enorme stima. C’è anche tanta amicizia, è un rapporto ottimo. Per ora l’accordo evidentemente non c’è, ma ci sarà tempo di parlarne ancora. Insomma, non è per niente una chiusura quella del club. Per quanto riguarda Diego Costa dubito seriamente che possa fare al caso del Napoli. Soprattutto dal punto di vista dell’ingaggio e quindi sotto un profilo economico”.

The post As – Calemme: “Callejon può ancora restare, il club non ha chiuso al rinnovo” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento