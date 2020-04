La FIFA ha deciso di prolungare i contratti dei calciatori la cui scadenza era fissata per il mese di giugno 2020. Una decisione arrivata in seguito all’emergenza Coronavirus che costringerà il calcio a giocare, con ogni probabilità, in estate. Soluzione che fa comodo anche al Napoli a lavoro, ormai da mesi, per convincere Mertens a firmare il rinnovo di contratto. I primi di marzo c’è stato un fondamentale incontro tra il belga ed il patron Aurelio De Laurentiis. Un confronto da cui filtra ottimismo per il futuro insieme ma che con ferma l’avanzata delle concorrenti.

La pista inglese

Come riporta il portale online del quotidiano As, nelle ultime ore, all’interesse del Chelsea sembrerebbero essersi unite altre due compagini di Premier. L’Arsenal ma soprattutto il Manchester United. I secondi sono sulle tracce del belga in vista della prossima stagione calcistica. Dries Mertens dovrà essere il protagonista di una nuova e grande rivoluzione estiva in casa della compagine inglese.

CLICCA PER LE ULTIME IN CASA DEL NAPOLI

The post AS – Mertens al centro del mercato inglese: sull’attaccante piomba anche il Manchester United appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento