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Ascari (M5S): “Palestina siamo noi, Flotilla è una luce fortissima”
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Ascari (M5S): “Palestina siamo noi, Flotilla è una luce fortissima”

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Alla Camera presentato libro della portavoce GSF, Maria Elena Delia

Roma, 2 lug. (askanews) – “La Palestina siamo noi, siamo tutti noi e dobbiamo continuare a tenere la luce accesa, dal momento che questo governo continua ad essere complice del governo terrorista e genocida di Netanyahu, continua a sostenere il genocidio, oltre 70.000 esseri umani massacrati, di cui 20.000 sono bambini”: così la deputata M5S Stefania Ascari, a margine della presentazione – da lei promossa – nella sala stampa della Camera del libro della portavoce in Italia di GSF Maria Elena Delia “Global Sumud Flotilla, La storia siete voi”, edito da Ponte alle Grazie, con prefazione di Ilan Pappé.”In questo buio c’è una luce fortissima che la Global Sumud Flotilla, attivisti pacifisti inermi che hanno fatto quello che avrebbe dovuto fare il governo, aiutare una popolazione deumanizzata, portando aiuti, ma soprattutto aiutandola ad avere la propria autodeterminazione e riconoscimento di dignità come tutti gli altri popoli. Noi siamo al fianco della Global Sumud Flotilla e continueremo a essere al fianco della Palestina”, ha sottolineato la deputata cinquestelle.L’incontro è stato moderato dal direttore di Fanpage Francesco Cancellato; sono intervenuti inoltre l’attivista Saif Abukeshek e Fabrizio Cassinelli delegato Fnsi.

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