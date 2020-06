Ascierto su Napoli-Juve: “Spero in un gol di Ronaldo, è sempre decisivo nelle finali”

“La situazione si sta evolvendo in modo positivo, al sud abbiamo una curva del contagio totalmente sotto controllo , con numeri vicino allo zero e le terapie intensive sono vuote. Nonostante ciò, la prudenza non è mai troppa, il focolaio avvenuto a Roma ci insegna che non bisogna mai abbassare la guardia. Per questo dico, il calcio è ripartito e ne siamo felicissimi, ma occhio alla decisione di aprire gli stadi. Iniziamo a goderci lo spettacolo gradualmente. Mercoledì, ovviamente spero vincerà la Juve, ma temo molto la possibilità che si andrà ai rigori. Mi auguro un goal di Ronaldo. È sempre decisivo nelle finali. Questo trofeo ha un’importanza cruciale, per tutto il paese, per il sistema calcio. È un ritorno alla normalità, a maggior ragione se vincesse la Juventus…”