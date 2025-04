ascoli-piceno,-fornaia-antifascista:-“striscioni-contro-di-me,-ma-non-ho-paura”

(Adnkronos) – La titolare del panificio ‘L’assalto ai forni’ Lorenza Roiati, autrice dello striscione antifascista per il 25 aprile, denuncia “due striscioni vigliaccamente appesi di notte” sulla sua attività in collegamento con la trasmissione condotta da Massimo Gramellini su La7. “Sono più preoccupata per il clima irrespirabile, francamente, che si sta diffondendo in tutta Italia. Perché oggi posso dirlo sulla mia pelle, gli antifascisti, le persone che difendono i valori democratici del nostro Paese, vengono identificati e fermati per un nonnulla, invece i fascisti a braccio teso o che cercano di intimidire i cittadini che si esprimono liberamente la fanno franca”.

“Io non ho paura, perché in famiglia sono cresciuta con i racconti di mio nonno e di mio zio. Erano due partigiani, hanno fatto la resistenza in montagna e loro hanno combattuto faccia a faccia con i nazisti, quelli veri, e io non ho paura di questa gente qua”, conclude.