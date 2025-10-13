lunedì, 13 Ottobre , 25

Meloni: “Gli ostaggi sono stati liberati, oggi è una giornata storica”

(Adnkronos) - "Oggi è una giornata storica. Gli...

Gaza, liberati gli ultimi ostaggi israeliani in vita: chi sono

(Adnkronos) - Sono 20 gli ostaggi israeliani, gli...

Iva Zanicchi, l’incidente dopo il concerto: saluta i fan e cade a terra

(Adnkronos) - Piccolo incidente per Iva Zanicchi al...

Trump arrivato alla Knesset. A Netanyahu e Herzog: “E’ il vostro giorno migliore”

(Adnkronos) - Il presidente degli Stati Uniti, Donald...
ascolti-tv-12-ottobre,-‘la-ruota’-al-258%-e-‘affari-tuoi’-al-24.4%
Ascolti tv 12 ottobre, ‘La Ruota’ al 25.8% e ‘Affari Tuoi’ al 24.4%

Ascolti tv 12 ottobre, ‘La Ruota’ al 25.8% e ‘Affari Tuoi’ al 24.4%

DALL'ITALIA E DAL MONDOAscolti tv 12 ottobre, 'La Ruota' al 25.8% e 'Affari Tuoi' al 24.4%
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – La fiction ‘Balene – Amiche per Sempre’, trasmessa ieri su Rai1, è stato il programma più visto del prime time, con 3.147.000 spettatori e il 20.2% di share. Al secondo posto ‘La Notte nel Cuore’ su Canale 5, che ha conquistato 2.543.000 spettatori e il 14.9% di share.  

A seguire, tra gli altri ascolti del prime time: ‘Le Iene’ su Italia1 (1.350.000 spettatori, share 11.6%), ‘Che Tempo Che Fa’ sul Nove (1.536.000 spettatori, share 8%) e ‘Il Tavolo’ (823.000 spettatori, share 8%); ‘Presadiretta’ su Rai3 (746.000 spettatori, share 4.1%) dopo la presentazione da 585.000 spettatori (share 3%); ‘Fuori dal Coro’ su Rete4 (652.000 spettatori, share 5.1%); ‘N.C.I.S. – Unità Anticrimine’ su Rai2 (511.000 spettatori, share 2.5%) e ‘N.C.I.S. Origins’ (391.000 spettatori, share 2.2%); ‘La maschera di ferro’ su La7 (308.000 spettatori, share 1.9%); ‘I delitti del BarLume’ su Tv8 (270.000 spettatori, share 1.5%). 

In access prime time, su Canale 5 ‘Gira La Ruota della Fortuna’ ha ottenuto 4.124.000 spettatori e il 21.2% di share e ‘La Ruota della Fortuna’ 5.191.000 spettatori e il 25.8% di share mentre su Rai1 ‘Affari Tuoi’ ha registrato 4.888.000 spettatori e il 24.4% di share. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.