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Ascolti tv, 3 agosto: ‘Il Giovane Montalbano’ su Rai1 vince in prime time con il 19,23 di share
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Ascolti tv, 3 agosto: ‘Il Giovane Montalbano’ su Rai1 vince in prime time con il 19,23 di share

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(Adnkronos) – Nella serata di ieri ‘Il Giovane Montalbano’ in replica su Rai1 ha vinto in prime time con interessa 2.189.000 telespettatori pari a uno share del 19,23%. Secondo gradino del podio per ‘Chasing the Wind’ su Canale5 che ha ottenuto 1.721.000 telespettatori con uno share del 15%. Terza posizione per gli Europei di Nuoto con i tuffi su Rai2 che hanno conquistato 887.000 telespettatori (6,14% di share). 

Seguono: su Italia1 ‘The Enforcer’ che ha ottenuto 871.000 telespettatori (6,7% di share), su Rai3 ‘Filorosso’ che è stato visto da 442.000 telespettatori (4,2% di share), su Rete4 ‘Zona Bianca’ che ha totalizzato 596.000 telespettatori (5,9% di share), su La7 ‘Navalny – Cronaca di un Omicidio di Stato’ che ha raggiunto 434.000 telespettatori (3% di share), su ‘Tv8 Kill Bill – Volume 1’ che ha raggiunto 304.000 telespettatori (2,6% di share) ed infine sul Nove ‘Little Big Italy’ che ha ottenuto 403.000 telespettatori con il 3,3% di share. 

 

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