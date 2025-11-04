martedì, 4 Novembre , 25

Ascolti tv, ‘Blanca 3’ su Rai1 vince prime time

DALL'ITALIA E DAL MONDOAscolti tv, 'Blanca 3' su Rai1 vince prime time
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – La fiction ‘Blanca 3’, in onda ieri lunedì 3 novembre, su Rai1 vince la sfida del prime time catturando l’attenzione di 4.253.000 spettatori con uno share del 25.3%. Secondo posto per ‘Grande Fratello’. Il reality di Canale 5, ha infatti interessato 1.893.000 spettatori, pari a uno share del 14,7% mentre Rai3 con ‘Lo Stato delle Cose’ ha raccolto 930.000 spettatori e il 6,2% di share.  

Fuori dal podio troviamo Italia1 con ‘Fast & Furious 5’ che ha raggiunto 914.000 spettatori (5,5% share) mentre La7 con ‘La Torre di Babele’ ha ottenuto 810.000 spettatori (4,4% share). A seguire: Tv8 con ‘GialappaShow’ (733.000 spettatori, 4,5% share); Rai2 con ‘Lo Spaesato’ (660.000 spettatori, 3,9% share); Rete4 con ‘Quarta Repubblica’ (566.000 spettatori, 4,4% share) e Nove con ‘Little Big Italy’ (393.000 spettatori, 2,2% share).  

In access prime time ‘La Ruota della Fortuna’ su Canale 5 ha prevalso con 5.332.000 spettatori e il 25,2% di share mentre ‘Affari Tuoi’ su Rai1, ha incollato allo schermo 4.988.000 spettatori e il 23,5% di share. 

