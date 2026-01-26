Ascolti tv, ‘Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo’ vince la prima serata con 15,8%

lunedì, 26 Gennaio , 26
(Adnkronos) – ‘Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo’ ha vinto la prima serata di ieri, 25 gennaio, con il 15,8% di share. Il game show, in onda su Canale 5 e condotto da Gerry Scotti, è stato seguito da 1.988.000 telespettatori. Su Rai1 la serie ‘Prima di Noi’ di Daniele Luchetti ha raccolto 2.012.000 telespettatori, pari al 12,4%. Su Italia 1 ‘Le Iene’ ha totalizzato 1.222.000 telespettatori con il 10,3%, mentre su Rai3 ‘Report’ ha segnato 1.614.000 spettatori e il 9,1%. Sul Nove ‘Che Tempo Che Fa’ ha interessato 1.453.000 telespettatori con l’8,3%, mentre la parte intitolata ‘Il Tavolo’ ha registrato 652.000 spettatori e il 6,6%. 

Su Rete 4 ‘Fuori dal Coro’ ha totalizzato 647.000 telespettatori e il 5,2%. Su Rai2 ‘Il sesso degli angeli’ ha intrattenuto 713.000 spettatori con il 3,7%. Infine, su La7 ‘Il castello’ ha raggiunto 342.000 telespettatori e il 2,1%, mentre su Tv8 ‘Attacco al potere – Olympus Has Fallen’ ha ottenuto 332.000 spettatori con il 2%. 

Nell’access prime time, ‘La Ruota della Fortuna’ su Canale 5 ha conquistato 4.774.000 telespettatori e il 23,8%. Subito dietro ‘Affari Tuoi’ su Rai1, seguito da 4.682.000 telespettatori e il 23,3%. 

