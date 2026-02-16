lunedì, 16 Febbraio , 26

Erutta vulcano Kilauea: fontane di lava alte fino a 250 metri

(Adnkronos) - Nuova eruzione del vulcano Kilauea nelle...

Venezia, le maschere dei Carnevali della tradizione oggi protagoniste

(Adnkronos) - Dopo l’apertura della Festa Veneziana sul...

Libri, mercoledì presentazione del libro ‘Custodi della democrazia’ di Marta Cartabia

(Adnkronos) - Il libro “Custodi della democrazia. La...

Epibatidina, tossina della rana freccia: cos’è il veleno che potrebbe aver ucciso Navalny

(Adnkronos) - Il leader dell'opposizione russa Alexei Navalny,...
ascolti-tv,-‘cuori-3’-su-rai1-vince-il-prime-time-con-il-17,7%-di-share
Ascolti tv, ‘Cuori 3’ su Rai1 vince il prime time con il 17,7% di share

Ascolti tv, ‘Cuori 3’ su Rai1 vince il prime time con il 17,7% di share

DALL'ITALIA E DAL MONDOAscolti tv, 'Cuori 3' su Rai1 vince il prime time con il 17,7% di share
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera con ‘Cuori 3’, la fiction con Pilar Fogliati e Matteo Martari, che ha totalizzato 2.968.000 telespettatori e il 17,7% di share. Secondo gradino del podio per Rai2 con Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Il pattinaggio artistico, infatti, è stato seguito da 2.073.000 telespettatori raggiungendo uno share dell’11,7%. Terzo posto per ‘Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo’ condotto da Gerry Scotti che su Canale 5 ha interessato 1.682.000 telespettatori (share del 13,6%). 

Fuori dal podio sul Nove ‘Che Tempo Che Fa’ ha interessato 1.506.000 telespettatori raggiungendo uno share dell’8,4% mentre su Italia1 ‘Le Iene’ hanno raggiunto 1.223.000 telespettatori (share del 9,9%). Su Rai3 ‘Presadiretta’ è stata vista da 781.000 telespettatori (share del 4,l4%) mentre su Retequattro il programma ‘Fuori dal Coro’ è stato seguito da 618.000 telespettatori pari al 4,8%. Su La7 ‘Surviving – Il caso Epstein’ ha ottenuto 389.000 telespettatori e il 2,3% share e, su Tv8, ‘Infinite Storm’ ha realizzato 245.000 telespettatori e l’1,4% di share.  

Nell’access prime time sulla rete ammiraglia della Rai ‘Affari Tuoi’ ha intercettato 4.569.000 telespettatori pari al 22,8% mentre su Canale5 ‘La Ruota della Fortuna’ ha conquistato 4.342.000 telespettatori (share del 21,7%).  

Da segnalare, poi, che nel pomeriggio su Canale5 ‘Amici’ è stato visto da 2.748.000 telespettatori pari al 19,6% mentre su Rai1 ‘Domenica In’ è stata seguita da 1.920.000 telespettatori (share del 14,1%). Ancora su Canale 5 ‘Verissimo’ ha ottenuto 2.111.000 telespettatori (share del 18,6%) mentre su Rai1 ‘Da Noi… a Ruota Libera’ ha registrato 1.674.000 telespettatori e il 13.3% di share. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.