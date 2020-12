Ascolti tv ieri, dati Auditel del 22 dicembre 2020

Natale in casa Cupiello contro Harry Potter: chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 22 dicembre 2020? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata in merito ai maggiori canali del digitale terrestre. Analizziamo insieme le preferenze del pubblico. Tanti erano i film in onda e i programmi tv. Oltre a quelli sulle due ammiraglie avversarie, infatti, si sono sfidati: Cartabianca e Le Iene Show.

Ascolti Tv, Dati Auditel di ieri, 22 dicembre 2020. Sfida tra Natale in casa Cupiello e Harry Potter

in aggiornamento dalle ore 10.00

Rai 1, Natale in casa Cupiello. Il capolavoro di Eduardo De Filippo rivive nel film tv diretto da Edoardo De Angelis con la partecipazione di Sergio Castellitto e Marina Confalone. A pochi giorni dal Natale, il film ha emozionato una media di 0.000.000 spettatori pari al 0,00% di share.

Su Rai 2, Un’ora sola Vi Vorrei per le Feste. Enrico Brignano torna con la prima puntata di uno show inusuale della durata di 60 minuti pensato per regalare un’ora di spensieratezza e divertimento ai telespettatori. Lo show ha coinvolto e divertito una media di 0.000.000 spettatori. Share del 0,00%.

Su Rai 3, #Cartabianca. Bianca Berlinguer è tornata in diretta con una nuova puntata del programma di informazione ed attualità registrando una media di 0.000.000 spettatori con uno share del 0,00%. Tra gli ospiti: Pierpaolo Sileri e Massimo Galli.

Su Rete 4, Ufficiale e gentiluomo: il film cult e vincitore di alcuni premi oscar del 1982 diretto da Taylor Hackford con protagonista Richard Gere ha fatto sognare una una media di 0.000.000 spettatori pari al 0,00% di share.

Su Canale 5, Harry Potter e i doni della morte – Parte 1: Il film capolavoro diretto da David Yates racconta gli ultimi anni del mago più amato da grandi e piccini. La pellicola con protagonisti Emma Watson, Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Helena Bonham Carter ha incollato alla tv una media di 0.000.000 spettatori. Share pari al 0,00%.

Su Italia 1, Le Iene Show del martedì sera condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino hanno salutato i telespettatori con l’ultima puntata del 2020. Il programma cult ha incuriosito una media di 0.000.000 spettatori pari a 0,00 punti percentuali di share. Tra i servizi: lo scherzo a Pippo Franco e lo scherzo a Mario Balotelli ed Enock. Infine anche gli aggiornamenti sulla storia di Carlo Gilardi.

Su La7, Speciale Cosa è davvero il Natale: Enrico Mentana ha condotto uno speciale dedicato al Santo Natale in un anno complicato e terribile piegato dalla pandemia da Covid-19. Quest’anno tutto il mondo vive un Natale diverso, ma con la speranza di un futuro migliore con l’arrivo del vaccino. Lo speciale ha registrato 0.000.000 spettatori pari al 0,00% di share.

Su Tv8 la serie tv Caterina La Grande con protagonista Helen Mirren racconta gli ultimi anni di regno dell’imperatrice Caterina II di Russia. Il terzo episodio della mini serie diretta da Philip Martin e sceneggiata da Nigel Williams ha coinvolto una media di 0.000.000 spettatori. Share dell’0,00%.

Su Nove, G.I. Joe – La Vendetta: il film del 2013 diretto da Jon Chu con protagonisti Channing Tatum, Bruce Willis e Dwayne Johnson ha incollato alla tv una media di 0.000.000 spettatori pari all’0,00% di share.

continua a leggere sul sito di riferimento