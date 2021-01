Ascolti tv ieri: Il Cantante Mascherato 2, Grande Fratello Vip 5 | Dati Auditel 29 gennaio 2021

Il Cantante Mascherato 2 contro Grande Fratello Vip 5: chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 29 gennaio 2021? Ecco per voi tutti i dati Auditel della prima serata dei maggiori canali del digitale terrestre. La sfida molto accesa, fra le due ammiraglie avversarie, ha creato un botta e risposta al cetriolo fra Signorini e la Carlucci alla vigilia del primo scontro. Oggi tutti gli occhi sono puntate soprattutto su questi due programmi. Andiamo a controllare dunque le preferenze dei telespettatori.

Ascolti Tv, dati Auditel ieri, 29 gennaio 2021: sfida fra Il Cantante Mascherato e Il GF VIP 5

+++ ASCOLTI TV IN USCITA DALLE 10:00 IN POI

+++ ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

Auditel Il Cantante Mascherato 2

Rai 1: la prima puntata de Il Cantante Mascherato 2 ha debuttato con una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share. I telespettatori hanno cercato di indovinare quali concorrenti si nascondessero sotto le maschere insieme ai giurati. Nel cast dello show vi sono: Francesco Facchinetti, Flavio Insinna, Patty Pravo, Costantino Della Gherardesca e Caterina Balivo.

Auditel Where Hands Touch

Rai 2: il film del 2018 di genere drammatico, diretto da Amma Asante, con: Amandla Stenberg, George MacKay, Abbie Cornish, Christopher Eccleston, Alec Newman e Will Attenborough ha tenuto con il fiato sospeso una media di 0.000.000 spettatori. Share del 00.00%.

Ascolti Titolo V

Rai 3: la nuova puntata di Titolo V, il programma condotto da Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti, ha interessato una media di 0.000.000 spettatori con il 00.00 di share.

Auditel Quarto Grado

Rete 4: il nuovo appuntamento con Quarto Grado, la rubrica di approfondimento giornalistico condotta da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, incentrata su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca, ha informato media di 0.000.000 spettatori. Share del 00.00%. Al centro della puntata: le vicende di Rosina Carsetti e la coppia di Bolzano scomparsa dopo l’arresto del figlio con l’accusa di aver ucciso i genitori e aver gettato i corpi.

Ascolti tv GF VIP 5

Canale 5: è tornato in onda anche il venerdì sera il padre di tutti i reality. La nuova puntata del GF VIP 5 di Alfonso Signorini ha intrattenuto una media di 0.000.000 spettatori per il 00.00% di share. Tanti i momenti emozionanti della serata. In primis l’incontro fra Walter Zenga e Andrea Zenga. In seconda battuta il confronto fra Maria Teresa Ruta e Alba Parietti.

Auditel Freedom: Oltre il confine

Italia 1: Freedom – Oltre il confine, il viaggio di Francesco Giacobbe alla scoperta delle bellezze del nostro paese e mondo ha entusiasmato una media 0.000.000 spettatori. Share pari a 00.00 punti percentuali.

Ascolti Propaganda Live

La7: Propaganda Live, il programma di Diego Bianchi ‘Zoro’ e Marco Dambriosio ‘ Makkox’ ha portato a casa una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Auditel Creed – nato per combattere

Tv8: il film Creed – nato per combattere, ha raggiunto una media di 0.000.000 spettatori. Share pari a 00.00 punti percentuali.

Audience I migliori Fratelli di Crozza

Nove: I migliori Fratelli di Crozza, la replica dello show Maurizio Crozza, ha fatto ridere una media di 0.000.000 spettatori. Share del 00.00%.

continua a leggere sul sito di riferimento