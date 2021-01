Ascolti tv ieri: Il Tuttofare, Grande Fratello Vip 5, Report | Dati Auditel 4 gennaio 2021

Il Tuttofare contro la nuova puntata del Grande Fratello Vip 5: chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 4 gennaio 2021? Quanti telespettatori si sono sintonizzati su Canale 5 per seguire le avventure dei concorrenti del reality di Alfonso Signorini? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata di ieri in merito ai maggiori canali del digitale terrestre. Tanti erano i programmi in onda in grado di accontentare tutti i telespettatori. Un esempio? Film, serie tv, ma anche programmi di approfondimento ed inchiesta e talk politici come Report e Quarta Repubblica. Analizziamo insieme le preferenze del pubblico.

Ascolti Tv, dati Auditel ieri, 4 gennaio 2021: sfida fra Il Tuttofare, Grande Fratello Vip 5

+++ ASCOLTI TV IERI IN USCITA DALLE 10:00 IN POI

+++ ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

Auditel Il Tuttofare

Rai 1: il Tuttofare, ovvero la pellicola del 2018 diretta da Valerio Attanasio, con: Sergio Castellitto, Clara Alonso, Elena Sofia Ricci, Domenico Centamore, Alberto Di Stasio e Daniele Monterosi, ha portato a casa una media di 0.000.000 spettatori. Share pari al 00.00%.

Auditel Io & Marley

Su Rai 2: il film Io & Marley, con Owen Wilson e Jennifer Aniston, ha emozionato e fatto piangere una media di 0.000.000 spettatori. Share pari a 00.00 punti percentuali.

Ascolti Report

Rai 3: la puntata speciale di Report dedicata alla trattativa Stato-mafia, alle stragi del 1992 e quelle del 1993 per cui sono indagati dalla Procura di Firenze anche Silvio Berlusconi e Marcello Dell’Utri, ha informato una media di 0.000.000 spettatori con il 00.00% di share. Tante testimonianze inedite e altrettanti documenti esclusivi hanno dato modo al programma di ricostruire per la prima volta in televisione il ruolo ricoperto da alcuni settori delle istituzioni nelle stragi del 1992 e in quelle degli anni precedenti.

Auditel Quarta Repubblica

Rete 4: nel primo appuntamento del nuovo anno con Quarta Repubblica, Nicola Porro ha intervistato il leader di Italia Viva Matteo Renzi per commentare le ore decisive della sfida con il premier Giuseppe Conte e il futuro del Governo. Nel corso della puntata ampio spazio è stato dedicato al dibattito sulla campagna di vaccinazione anti-Covid19. Tra gli ospiti della serata: i deputati Andrea Ruggeri (FI) e Luciano Nobili (IV), l’ex direttore esecutivo dell’Ema Guido Rasi, il Professor Matteo Bassetti, Direttore del Reparto di Malattie Infettive del San Martino e il maestro pasticciere Iginio Massari. La trasmissione ha ottenuto una media di 0.000.000 spettatori. Share del 00.00%.

Ascolti tv Grande Fratello VIP 5

Canale 5: la nuova puntata del GF VIP 5 di Alfonso Signorini ha intrattenuto una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share. Al centro dell’attenzione è finita la storia d’amore fra Pierpaolo Petrelli e Giulia Salemi. Spazio anche alle liti fra Dayane Mello e Stefania Orlando, ma anche fra la Mello e altri coinquilini.

Auditel Top Gun

Italia 1: il film cult Top Gun, una pellicola del 1986 di genere romantico e drammatico, diretto da Tony Scott, con: Tom Cruise, Kelly McGillis, Val Kilmer, Anthony Edwards, Tom Skerritt e Michael Ironside, ha tenuto con il fiato sospeso una media di 0.000.000 spettatori. Share del 00.00%.

Ascolti Robinson Crusoe

La7: la pellicola intitolata Robinson Crusoe ha appassionato una media di 0.000.000 spettatori pari a 00.00 punti percentuali di share.

Auditel Das Boot

Tv8: la serie tv Das Boot, ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale, ha entusiasmato una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Audience Anplagghed

Nove: Anplagghed, lo spettacolo un cui Aldo, Giovanni e Giacomo raccontano la quotidianità surreale di un quartiere di periferia di una città, con vecchiette derubate, teppisti imbranati e vicini di casa litigiosi, ha raggiunto una media di 0.000.000 spettatori. Share del 00.00%.

continua a leggere sul sito di riferimento