Ascolti tv ieri sera, Al Posto tuo vs Live Non è la d’Urso | Auditel 26 gennaio 2020

Al Posto tuo contro Live Non è la d’Urso: chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 26 gennaio 2020? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata in merito ai maggiori canali del digitale terrestre. Tanti i programmi in onda da: Che tempo che fa a Non è l’Arena. Analizziamo dunque insieme le preferenze del pubblico. Va ricordato però come molte trasmissioni abbiano chiuso in anticipo per lasciar spazio alle lunghe maratone politiche per via della notte elettorale. Dopo il voto in Emilia Romagna e in Calabria, infatti, dalle 23 circa, Rai 1, Rete 4 e La7 si sono occupate dei risultati.

Ascolti tv ieri sera, sfida fra: Al Posto tuo e Live Non è la d’Urso. Auditel 26 gennaio 2020

+++ ASCOLTI TV IERI IN USCITA DALLE 10:00 IN POI

+++ ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

Al Posto tuo, Rai 1

Luca Molteni e Rocco Fontana, due direttori creativi di un’azienda che produceva sanitari, dove il primo è un architetto single per scelta, affascinante e donnaiolo che vive in una casa di città completamente domotizzata, mentre l’altro è un architetto che vive in una casa di campagna, sposato con Claudia e con tre figli, hanno scoperto che le aziende per cui lavorano erano prossime alla fusione. La sadica direttrice tedesca ha proposto loro, per conquistare l’unico posto di Responsabile nella nuova società, uno “scambio di vite”. Il film ha divertito una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Che tempo che fa, Rai 2

Fabio Fazio è tornato su Rai 2 con una nuova puntata del suo amatissimo show. Ospiti: Liliana Segre, Roberto Saviano, Aldo, Giovanni e Giacomo e Riccardo Scamarcio. Oltre a loro anche: J-Ax, Antonio Di Bella, Lodovica Comello, Enrico Brignano, Giampiero Mughini, Roberto Burioni,Teo Teocoli, Lello Arena ed Elena Barolo. La trasmissione ha così intrattenuto una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Amore criminale, storie di femminicidio, Rai 3

Veronica Pivetti è tornata su Rai 3 per dare voce alle donne vittime di violenza, ma anche alle famiglie delle donne uccise. L’edizione si è aperta con la novità di questa edizione del programma in cui gli autori hanno deciso di dar voce anche alle storie degli orfani dei vari femminicidi. Ad andare in onda è stata la storia di Valentina che ha conosciuto Nino al pub dove lavorava e nonostante i suoi 19 anni si è innamorata di questo uomo trentenne con tre figli e numerose relazioni alle spalle. A sintonizzarsi su Rai 3 sono stati in media 0.000.000 spettatori. Share del 00.00%.

Memoria dei campi, Rete 4

La trasmissione, in onore del giorno della Memoria, ha interessato una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Live Non è la d’Urso, Canale 5

La seconda puntata del nuovo anno di Live Non è la d’Urso ha conquistato una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share. Tanti gli ospiti in studio. In primis Luigi Mario Favoloso che ha raccontato la sua verità a Barbara d’Urso e poi si è confrontato con 5 agguerritissime sfere. Spazio a Paola Barale contro tutti e al dibattito sul grande fratello e sul corpo delle donne.

I Fantastici 4, Italia 1

La pellicola del 2015 diretta da Josh Trank e basato sui personaggi omonimi dei fumetti Marvel Comics ha appassionato, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 0.000.000 spettatori pari a 00.00 punti percentuali di share.

Non è L’Arena, La7

Massimo Giletti è tornato su La7, con una puntata in versione ridotta, per parlare di musica e delle polemiche su Sanremo con alcuni giornalisti e Red Ronnie, ma anche per parlare di truffe amorose con Pamela Prati. La trasmissione ha interessato una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

continua a leggere sul sito di riferimento