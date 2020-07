Ascolti tv ieri sera: Che Dio ci aiuti 5 vs Temptation Island 2020 | Auditel 16 luglio 2020

Terza accesissima, anzi infuocata, sfida fra Che Dio ci aiuti 5 e Temptation Island 2020. Chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri sera, 16 luglio 2020? Ecco tutti i dati Auditel per scoprire come è andata fra l’amata fiction con Elena Sofia Ricci, seppur in replica, e la nuova attesissima puntata del programma condotto da Filippo Bisciglia ed incentrato sulle storie d’amore. Scopriamo insieme le preferenze del pubblico nella prima serata tv prima di passare ad analizzare le sfide del pomeriggio.

Ascolti tv ieri, 16 luglio 2020. I dati Auditel

+++ ASCOLTI TV IERI IN USCITA DALLE 10:00 IN POI

+++ ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

Che Dio ci aiuti, su Rai 1: la fiction ha conquistato una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Hawaii – Five 0, su Rai 2: la serie tv ha portato a casa una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

In arte Gianna Nannini, su Rai 3: il documentario ha incollato davanti alla tv una media di 0.000.000 spettatori pari ad uno share del 00.00%.

I legnanesi, su Rete 4: il programma ha divertito una media di 0.000.000 spettatori con il 00.00% di share.

Temptation Island 2020, su Canale 5: la trasmissione ha intrattenuto e appassionato una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share. Da segnalare l’accesissimo falò di confronto tra Valeria e Ciavy.

L’alba del pianeta delle scimmie, su Italia 1: la pellicola ha raccolto una media di 0.000.000 spettatori. Share pari a 00.00 punti percentuali.

In Onda, su La7: la trasmissione ha informato una media di 0.000.000 spettatori con uno share del 00.00%.

Paura in volo, su Tv8: la pellicola ha tenuto con il fiato sospeso una media di 0.000.000 spettatori con 00.00 punti percentuali di share.

Babbo Natale non viene da Nord, su Nove: la pellicola con Giampaolo Morelli ha portato a casa 0.000.000 spettatori. Share del 00.00%.

Ascolti ieri pomeriggio – Auditel del 16 luglio 2020

Ecco, ora, tutti i dati Auditel di Rai 1 e Canale 5.

Rai 1:

Io e Te – 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Paradiso Signore (R) – 0.000.000 spettatori con il 00.00% di share.

La vita in diretta Estate: 0.000.000 spettatori con il 00.00% di share.

Su Canale 5:

Beautiful – 0.000.000 spettatori con il 00.00% di share.

Una Vita – 0.000.000 spettatori con il 00.00% di audience.

DayDreamer – 0.000.000 spettatori con il 00.00% di share.

Il Segreto – 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

continua a leggere sul sito di riferimento