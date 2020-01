Ascolti tv ieri sera, Chi m’ha visto vs Live Non è la d’Urso | Auditel 19 gennaio 2020

Chi m’ha visto contro la prima puntata del nuovo anno di Live Non è la d’Urso: chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 19 gennaio 2020? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata in merito ai maggiori canali del digitale terrestre. Tanti i programmi in onda. Un esempio? Che tempo che fa e Non è l’Arena. Tanti anche i film. Analizziamo dunque insieme le preferenze del pubblico controllando dato per dato.

Ascolti tv ieri sera, sfida fra: Chi m’ha visto e Live Non è la d’Urso. Auditel 19 gennaio 2020

Chi m’ha visto, Rai 1

Martino Piccione, un bravissimo chitarrista che collaborava con i più grandi divi della musica leggera italiana, solo che nessuno se n’è mai accorto perché lui è stato quello che sul palco stava dietro, ha inscenato la sua scomparsa. Con l’aiuto del suo migliore amico Peppino, un “cowboy di paese” con pochi grilli per la testa, ha deciso di mettere in atto un piano strampalato pur di attirare l’attenzione su di sé. La pellicola con Beppe Fiorello e Pierfrancesco Favino ha conquistato una media di 0.000.000 spettatori per il 00.00% di share.

Che tempo che fa, Rai 2

Fabio Fazio è tornato su Rai 2 con una nuova puntata del suo amatissimo show. Ospiti: Uma Thurman, Paola Deffendi e Claudio Regeni, Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea,

Mattia Santori ed Elisa. Oltre a loro: Carlo Cottarelli, Luca Mercalli e Federica Gasbarro, Paola e Chiara Iezzi, Nathalie Guetta e Ubaldo Pantani. La trasmissione ha intrattenuto una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Amore criminale, storie di femminicidio, Rai 3

Veronica Pivetti è tornata su Rai 3 per dare voce alle donne vittime di violenza, ma anche alle famiglie delle donne uccise. L’edizione si è aperta con la novità di questa edizione del programma in cui gli autori hanno deciso di dar voce anche alle storie degli orfani dei vari femminicidi. A sintonizzarsi su Rai 3 sono stati in media 0.000.000 spettatori. Share del 00.00%.

Hachiko – Il tuo migliore amico, Rete 4

Hachi è un cucciolo di razza Akita perduto sulla banchina di una stazione da un facchino sbadato è approdato in America dal lontano Tibet. Il cucciolo è stato raccolto dall’abbraccio amorevole di Parker Wilson, insegnante di musica ispirato, marito e padre esemplare. Vincendo le resistenze della moglie, Parker lo ha accolto nella sua casa e nella sua vita, scandita dai treni, quello delle otto e quello delle cinque. Un avvenimento traumatico ha però interrotto quel quotidiano fatto di lunghe ore passate insieme, ma non ha piegato la fedeltà di Hachi verso l’impegno preso: aspettare il ritorno e le carezze di Parker. Il film ha commosso una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Live Non è la d’Urso, Canale 5

La prima puntata del nuovo anno di Live Non è la d’Urso ha portato a casa una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share. Tanti gli ospiti in studio. In primis Salvo, Sergio ed Elisa De Panicis per il processo a Salvo. Spazio poi a Nina Moric e alla madre di Luigi Mario Favoloso oltre che ad Anna Oxa e al Ken Umano che ha cambiato sesso.

Transformers – L’ultimo cavaliere, Italia 1

La pellicola ha raggiunto, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 0.000.000 spettatori pari a 00.00 punti percentuali di share.

Non è L’Arena, La7

Massimo Giletti è tornato su La7 intervistando, in primis, Matteo Salvini e poi Gad Lerner. Spazio infine a Tony Colombo e alla moglie per il dibattito sul loro coinvolgimento con la Mafia. La trasmissione ha interessato una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

