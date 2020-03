Ascolti tv ieri sera, Il Commissario Montalbano vs Lo stagista inaspettato | Auditel 16 marzo 2020

Il Commissario Montalbano contro Lo stagista inaspettato: chi ha vinto secondo ascolti tv di ieri sera, 16 marzo 2020? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata in merito ai maggiori canali del digitale terrestre. Tanti erano i programmi in onda oltre ai film e ai telefilm. Analizziamo insieme le preferenze del pubblico. Da un lato lo speciale del Tg2 dall’altro Dritto e Rovescio, da un lato Carol, dall’altro Harry Potter.

Ascolti tv ieri, 16 marzo 2020 – Auditel ieri

Il Commissario Montalbano, su Rai 1: l’amatissima fiction ha conquistato una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Speciale Tg2 – Coronavirus, su Rai 2: l’approfondimento giornalistico ha informato 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Carol, su Rai 3: la pellicola ha appassionato una media di 0.000.000 spettatori pari ad uno share del 00.00%.

Dritto e Rovescio su Rete 4: Paolo Del Debbio ha interessato 0.000.000 spettatori con il 00.00% di share.

Lo stagista inaspettato, su Canale 5: la pellicola con Robert De Niro e Anne Hathaway ha incollato davanti alla tv una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Harry Potter E La Pietra Filosofale, su Italia 1: il primo film della saga ha entusiasmato 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Eden, un pianeta da Salvare, su La7: Licia Colò ha portato a casa 0.000.000 spettatori con uno share del 00.00%.

Alessandro Borghese 4 Ristoranti, su Tv8: la trasmissione ha tenuto con il fiato sospeso una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di audience.

Little big Italy, su Nove: il programma ha ottenuto 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Dati Auditel di ieri pomeriggio, 16 marzo 2020

Ecco i dati Auditel del pomeriggio di ieri, 16 marzo 2020 in merito alle due ammiraglie avversarie. I palinsesti delle due ammiraglie sono stati stravolti a causa del Coronavirus.

Su Rai 1:

La Vita in diretta: ha intrattenuto 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Il Paradiso delle Signore: ha appassionato 0.000.000 spettatori per il 00.00% di share.

La Vita in Diretta: ha raccolto 0.000.000 spettatori con il 00.00% di share.

Su Canale 5:

Beautiful: ha ottenuto 0.000.000 spettatori. Share del 00.00%.

Una Vita: ha entusiasmato 0.000.000 spettatori con il 00.00% di share.

Inga Lindstrom – Cuore di ghiaccio: il film ha totalizza 0.000.000 spettatori e il 00.00% di share.

Il Segreto: ha raggiunto 0.000.000 spettatori ed il 00.00% di share.

Pomeriggio Cinque: Barbara d’Urso ha interessato 0.000.000 spettatori. Share del 00.00%.

continua a leggere sul sito di riferimento