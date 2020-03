Ascolti tv ieri sera, Il meglio di Viva Rai Play vs Ciao Darwin | Auditel 28 marzo 2020

Seconda sfida. Il meglio di Viva Rai Play, lo show di Fiorello o la replica di Ciao Darwin – Terre desolate con Paolo Bonolis: chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 28 marzo 2020? Dopo un sostanziale pareggio, dove entrambi i programmi, in replica, ne sono usciti vincitori, tenendo davanti alla tv in totale oltre 10 milioni di telespettatori, come sono andate le cose? Ecco tutti i dati Auditel dei maggiori canali del digitale terrestre. Analizziamo insieme non solo la sfida fra le due ammiraglie, ma anche gli altri duelli. Spazio, poi, ai dati riguardanti Italia Sì e Verissimo Le Storie.

Ascolti tv ieri, 28 marzo 2020

+++ ASCOLTI TV IN USCITA DALLE 11:30 (ritardo non dipeso da noi ma dalla società Auditel. Motivo? cambio dell’ora)

Il meglio di Viva Rai Play – #Iorestoacasasuraiuno, su Rai 1: le repliche dello show di Fiorello hanno intrattenuto una media di 0.00.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Petroloio Files – Antivirus, su Rai 2: la trasmissione ha informato una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Sapines – Un solo Pianet su Rai 3: il programma ha ottenuto una media di 0.000.000 spettatori pari ad uno share del 00.00%.

Stasera Italia Weekend – Speciale, su Rete 4: l’informazione ha interessato una media 0.000.000 spettatori con il 00.00% di share.

Ciao Darwin – Terre desolate, su Canale 5: la replica dello show con Paolo Bonolis e Luca Laurenti ha divertito una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Pets Vita da animali, su Italia 1: la pellicola d’animazione ha conquistato una media di 0.000.000 fra grandi e piccini. Share pari a 00.00 punti percentuali.

Operazione sottoveste, su La7: il film ha appassionato una media di 0.000.000 spettatori con uno share del 00.00%.

Agente 007 – Una cascata di diamanti, su Tv8: la pellicola ha raggiunto una media di 0.000.000 spettatori con il 00.00% di share.

L’ombra del sospetto, su Nove: la pellicola ha portato a casa 0.000.000 spettatori per il 00.00% di share.

Ascolti tv pomeriggio 28 marzo 2020

Cosa dicono i dati Auditel del pomeriggio di sabato 28 marzo 2020: come è andato lo scontro fra Italia Sì e Verissimo nonostante quest’ultimo fosse in onda con le interviste migliori?

Italia Sì, su Rai 1: Marco Liorni ha ottenuto 0.000.000 spettatori pari ad uno share del 00.00% nella prima parte e 0.000.000 con share del 00.00% nella seconda parte.

Verissimo, su Canale 5: Silvia Toffanin ha fatto segnare 0.000.000 spettatori con il 00.00% di share.

continua a leggere sul sito di riferimento