Ascolti tv ieri sera, Inter – Cagliari (16,3%) vs La Pupa e il Secchione (11%) | Auditel 14 gennaio 2020

Inter vs Cagliari o La Pupa e il Secchione e viceversa: chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 14 gennaio 2020? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata in merito ai maggiori canali del digitale terrestre. Oltre alla sfida fra le due ammiraglie è andata in onda una sfida fra programmi di informazione quali: #Cartabianca su Rai 3, Fuori dal Coro su Rete 4 e diMartedì su La7. Analizziamo insieme le preferenze del pubblico.

Vince la sfida la coppa italia su Rai 1 con il 16.3%. New Amsterdam esordisce con il 12% di share mentre cala ma mantiene sempre un ottimo share La Pupa e il Secchione con l’11%.

Coppa Italia – Inter vs Cagliari, Rai 1

Sull’ammiraglia Rai è andata in scena, dallo stadio Meazza, la sfida tra Inter e Cagliari per la telecronaca di Alberto Rimedio e Manuel Pasqual. Il match ha tenuto con il fiato sospeso una media di 4.233.000 spettatori pari al 16.3% di share.

Amore, Cucina E Curry, Rai 2

In Francia, l’autorevole e rispettata chef Mallory è sempre più preoccupata per la vicinanza al suo ristorante di un piccolo bistrot indiano, un concorrente che potrebbe portarle via clienti. Iniziando una guerra contro gli indiani e il loro locale, Mallory ha però scoperto lo straordinario talento del giovanissimo Hassan. A poco a poco, abbandonando le ostilità iniziali, i due sono diventati amici e Mallory lo ha guidato nella conoscenza della raffinata cucina francese. Il film ha conquistato una media di 1.577.000 spettatori pari al 6.7% di share.

#Cartabianca, Rai 3

Fra gli ospiti di Bianca Berlinguer: Luigi Di Maio, ministro degli Esteri e leader del M5s; Lucia Borgonzoni, Lega e candidata alle Regionali in Emilia Romagna; Laura Boldrini, Pd; Matteo Richetti, Azione; Massimo Giannini, direttore di Radio Capital; Maurizio Belpietro, direttore de La Verità e Panorama; Jasmine Cristallo, esponente del Movimento delle Sardine. La trasmissione ha interessato una media di 1.084.000 spettatori pari ad uno share del 5.1%.

Fuori dal coro, Rete 4

Mario Giordano ha intervistato la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni commentando con lei i temi di stretta attualità come il caso Gregoretti e la tenuta del governo Conte Bis. A seguire, con il senatore Gianluigi Paragone si sono analizzati i problemi interni al Movimento 5 Stelle e le ultime notizie politiche. Partendo dal caso “dimenticato” Deiulemar di Torre del Greco, la cosiddetta “Parmalat del Sud”, un crac finanziario che ha lasciato sul lastrico 13mila risparmiatori, si è tornati sul tema “risparmi”: i nostri soldi sono davvero al sicuro? E ancora, l’emergenza autostrade, su cui il Governo discute per una revoca delle concessioni ai Benetton. La trasmissione ha informato una media di 1.095.000 spettatori con il 5.6% di share.

New Amsterdam, Canale 5

Passati tre mesi dall’incidente e il New Amsterdam è tornato quasi alla normalità, malgrado il ricordo di quel giorno. La serie tv ha appassionato una media di 2.435.000 spettatori pari al 12% di share.

La Pupa e il Secchione e viceversa, Italia 1

Pupe e secchioni, secchione e pupi hanno affrontato insieme tante sfide per poter provare che entrambi si sforzavano ad entrare nel mondo del rispettivo partner. Seconda puntata del programma. Tra gli ospiti del secondo appuntamento: Giorgio Mastrota, Michele Mirabella e Alessandra Mussolini.Tra le prove in programma: la “Prova Materassi”, in cui i concorrenti hanno dovuto improvvisarsi venditori di materassi in una televendita e sono stati giudicati da Giorgio Mastrota; la “Prova Anatomia”, ha avuto come giudice Michele Mirabella; la “Prova Burlesque”, che ha visto pupe e pupi – con l’aiuto dell’attrice e ballerina Aurora Staltieri; la prova del “Bagno di cultura”, è stata valutata, infine, da Alessandra Mussolini. Lo show ha fatto ridere una media di 2.179.000 spettatori. Share del 11%.

diMartedì, La7

La trasmissione di Giovanni Floris ha portato a casa, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 1.460.000 spettatori con uno share del 6.7%.

