Ascolti tv ieri sera, Jesus vs Il Papa Buono vs Che tempo che fa | Auditel 12 aprile 2020

Chi ha vinto secondo gli ascolti tv ieri, 12 aprile 2020 la prima serata televisiva della domenica di Pasqua? Ecco tutti i dati Auditel. Su Rai 1 è andato in onda il film Jesus mentre su Canale 5 Il Papa Buono – Giovanni Ventitreesimo. Niente Barbara d’Urso con Live Non è la d’Urso e niente Giletti con Non è l’Arena, nonostante un piccolo speciale dedicato a Roma andato in onda dalle 20:40 alle 21:30 circa. Su Rai 2, invece, è andato in onda, con una puntata tutta nuova, Che tempo che fa di Fabio Fazio.

Ascolti tv ieri sera, Auditel domenica 12 aprile 2020

Jesus, su Rai 1: il film ha appassionato una media di 4.355.000 spettatori pari al 15% di share.

Che tempo che fa su Rai 2: Fabio Fazio ha intrattenuto ed interessato una media di 3.032.000 spettatori pari ad uno share del 10.4%. Che Tempo che Fa – Il Tavolo ha portato a casa una media di 0.000.000 spettatori. Share del 00.00%. Sui social si è scatenata una grossa polemica per le parole di Tiziano Ferro.

Emoji – Accendi le emozioni, su Rai 3: la pellicola ha entusiasmato una media di 770.000 spettatori pari ad uno share del 2.6%.

Banana Joe, su Rete 4: il film con Bud Spencer ha raggiunto una media di 1.511.000 spettatori con il 5.4% di share.

Il Papa Buono – Giovanni Ventitreesimo: la pellicola ha raccolto davanti la tv 3.206.000 spettatori pari al 12.5% di share.

In-tolleranza Zero, su Italia 1: Pucci ha fatto ridere una media di 2.341.000 spettatori con l’8.5% di share.

Lo speciale di Non è L’Arena, su La7 ha portato a casa 0.000.000 spettatori. Share del 00.00. a seguire il film War Horse ha incollato alla tv 0.000.000 spettatori per il 00.00% di share.

I delitti del Barlume, su TV8: la serie ha tenuto con il fiato sospeso una media di 0.000.000 spettatori con il 00.00% di share.

Little Big Italy, su Nove: portata dopo portata si sono sintonizzati in media 0.000.000 spettatori. Share del 00.00%.

Ascolti tv pomeriggio: Auditel 12 aprile 2020

Diamo un occhio ora al pomeriggio di Rai 1 passando da Mara Venier a Francesca Fialdini.

Domenica In su Rai 1: Mara Venier ha tenuto compagnia ad una media di 0.000.000 spettatori con il 00.00% di share nella prima parte e 0.000.000 spettatori con il 00.00% di share nella seconda parte.

Da Noi – A Ruota Libera: Francesca Fialdini ha interessato 0.000.000 spettatori per il 00.00% di share.

