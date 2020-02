Ascolti tv ieri sera, La guerra è finita vs Grande Fratello Vip | Auditel 3 febbraio 2020

Nuova sfida fra La guerra è finita e il Grande Fratello Vip. Chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 3 febbraio 2020? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata. La sfida era, come sempre, accesissima. Tanti, però, erano i programmi in onda nella sera della vigilia di Sanremo 2020. Cosa hanno preferito i telespettatori? Analizziamo insieme tutti i dati e le preferenze del pubblico controllando i maggiori canali del digitale terrestre.

Ascolti tv ieri sera, sfida fra: La guerra è finita e Grande Fratello Vip. Auditel 3 febbraio 2020

+++ ASCOLTI TV IERI IN USCITA DALLE 10:00 IN POI

+++ ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

La guerra è finita, Rai 1

Davide ha scoperto la vera identità di Mattia e questi ha dovuto prendere una decisione fondamentale per il bene di Miriam, mentre Davide ha dovuto ammettere di aver bisogno di Giulia e di doverle chiedere scusa. Anche il futuro della tenuta è sembrato giungere ad una svolta. La fiction ha incollato davanti alla televisione una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

911, Rai 2

Le festività natalizie erano alle porte quando i soccorritori hanno dovuto affrontare un fuggi fuggi in un negozio di giocattoli, un ragazzo intrappolato in un pacco e una gara sulle decorazioni esterne delle case tra vicini di casa che ha scatenato un incidente. Nel frattempo, Bobby ha iniziato a riflettere sul suo futuro con Athena, mentre Chimney e Buck hanno tentato in tutti i modi di sollevare il morale di Maddie. Eddie ha dovuto decidere se voleva dare a suo figlio quello che voleva davvero per Natale, ovvero una visita di sua madre. La serie tv ha entusiasmato una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Presa diretta – L’ultima Ape, Rai 3

Riccardo Iacona e la squadra di PresaDiretta hanno affrontato temi molto importanti. La trasmissione ha così informato una media di 0.000.000 spettatori pari ad uno share del 00.00%. Al centro della puntata l’allarme lanciato dal mondo scientifico. Negli ultimi anni in Europa abbiamo perso la metà delle specie di impollinatori, api selvatiche e farfalle. I tre quarti delle principali colture alimentari dipendono proprio da loro. Ma tutto il mondo degli insetti è al collasso: il 75 per cento degli insetti volanti è scomparso dalle nostre campagne.

Quarta Repubblica, Rete 4

Nicola Porro ha dato il via alla nuova puntata aprendo un ampio approfondimento, con servizi, collegamenti in diretta, sull’epidemia di Coronavirus. Insieme al viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri (M5S), il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano (M5S) e l’ex capo della Protezione civile Guido Bertolaso si è discusso – a poche ore dalle operazioni di rimpatrio dei 70 connazionali provenienti da Wuhan – dell’allerta sanitaria globale lanciata dall’Oms. Sul tema, è intervenuto con un’intervista, anche l’ex ct della Nazionale italiana Marcello Lippi che ha allenato per 8 anni in Cina. A seguire è andata in onda l’intervista, in diretta, al ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, sui principali temi di attualità politica ed economica e sulla tenuta del governo giallo-rosso. La trasmissione ha interessato una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Grande Fratello Vip 2020, Canale 5

La nona puntata del Grande Fratello Vip 2020 ha intrattenuto una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share. Alfonso Signorini ha fatto scottanti rivelazioni che riguardavano proprio gli inquilini della Casa più spiata d’Italia. Scheletri nell’armadio del loro passato sono tornati a galla. Ad entrare nella casa è stata Eva Robin’s. I vipponi si sono poi cimentati con la prova di canto grazie alla presenza di grandi ospiti. Spazio poi all’ingresso in casa, per un acceso confronto, di Rita Rusic.

A Quiet Place – Un Posto tranquillo, Italia 1

L’Horror quasi interamente silenzioso dove i protagonisti, per sopravvivere, non devono fare alcun rumore ha tenuto con il fiato sospeso una media di 0.000.000 spettatori pari a 00.00 punti percentuali di share.

Eden un Pianeta da salvare, La7

Il programma condotto da Licia Colò ha interessato, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 0.000.000 spettatori pari a 00.00 punti percentuali di share.

Altri canali del digitale terrestre

Tv8: Rocky IV

Nove: Little Big Italy

continua a leggere sul sito di riferimento