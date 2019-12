Ascolti tv ieri sera, La Porta dei Sogni vs 55 Passi nel sole | Auditel 28 dicembre 2019

La Porta dei sogni vs 55 Passi nel sole: chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 28 dicembre 2019? Da un lato la seconda puntata del nuovo programma di Mara Venier che dopo aver debuttato il venerdì sera, è passata ad andare in onda nella prima serata del giorno più prestigioso della settimana. Dall’altra la replica dello show con Al Bano Carrisi, cantante molto amato in tutta Italia. Ecco tutti i dati Auditel della prima serata in merito ai maggiori canali del digitale terrestre. Tanti erano i film fra cui scegliere. Scopriamo insieme cosa hanno preferito i telespettatori analizzando dato per dato.

Ascolti tv ieri sera, sfida La Porta dei Sogni e 55 Passi nel solo. Auditel 28 dicembre 2019

La Porta dei Sogni, Rai 1

Seconda puntata per lo show di Mara Venier passato dal venerdì al sabato sera. Lo spettacolo ha emozionato e fatto sognare una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share. Tanti gli ospiti in studio così come tante sono state le storie che hanno commosso il pubblico.

NCIS, Rai 2

Il team ha dovuto indagare su un caso di omicidio avvenuto ad Halloween in cui una delle vittime era un ex collega di Torres. La serie tv ha così tenuto con il fiato sospeso una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

In arte Gianna Nannini, Rai 3

In arte, il programma di e con Pino Strabioli dedicato alle protagoniste della storia musicale, artistica e culturale del nostro Paese, ha visto come ospite Gianna Nannini, che Strabioli è andato a intervistare in Spagna, a Barcellona. A lui la celebre artista si è confidata, raccontando la sua infanzia, la famiglia, gli amori, i dolori, le fonti di ispirazione, il senso vero delle sue scelte artistiche. Lo spettacolo ha intrattenuto una media di 0.000.000 spettatori. Share del 00.00%.

La giustizia di una madre, Rete 4

Quando Angus è scomparso, la madre e la sorella si sono convinte, senza alcuna prova, che l’autore del rapimento fosse lo strano giovane che viveva vicino alla loro abitazione. Il film ha appassionato una media di 0.000.000 spettatori pari a 00.00 punti percentuali di share.

55 Passi nel Sole, Canale 5

La prima delle due serate speciali per ripercorrere la carriera artistica del cantante di Cellino San Marco con la partecipazione di Romina Power e prestigiosi ospiti, seppur in replica, ha fatto cantare e ballare una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Daddy’s Home 2, Italia 1

Brad e Dusty hanno dovuto affrontare, durante le vacanze, i loro padri invasivi. Dusty si è occupato anche del padre biologico e incredibilmente intimidatorio di Adrianna. Il film ha entusiasmato, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Assassinio sul treno, La7

Appisolata al suo posto sul treno che la porta a casa, l’anziana Miss Marple si è svegliata giusto in tempo per vedere un convoglio che affiancava, superandolo, il suo. La tendina di uno scompartimento si è alzata improvvisamente, rendendo Miss Marple testimone dello strangolamento di una donna bionda. Nessuno voleva però crederle, nemmeno l’Ispettore di Polizia. Il film ha ottenuto una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

