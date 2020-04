Ascolti tv ieri sera, L’Allieva 2 vs Live Non è la d’Urso | Auditel 19 aprile 2020

La prima puntata, in replica, de L’Allieva 2 o Live Non è la d’Urso. Chi ha vinto secondo gli ascolti tv ieri, 19 aprile 2020? Chi ha avuto la meglio fra Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale contro Barbara d’Urso? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata. Come ogni domenica vi erano tanti programmi in onda e numerose sfide di cui possiamo occuparci questa mattina. La seconda più interessante riguarda: Che tempo che fa a Non è l’Arena. Scopriamo le preferenze dei telespettatori.

Ascolti tv ieri sera, Auditel domenica 19 aprile 2020

L’allieva 2, su Rai 1: la replica della prima puntata della fiction ha conquistato una media di 4.161.000 spettatori pari al 15.5% di share.

Che tempo che fa su Rai 2: Fabio Fazio ha intrattenuto una media di 2.502.000 spettatori pari ad uno share del 8.7%. Successivamente Che Tempo che Fa – Il Tavolo 1.752.000 spettatori. Share del 8.2%.

Birdman, su Rai 3: la pellicola ha tenuto con il fiato sospeso una media di 772.000 spettatori pari ad uno share del 2.7%.

The legend of Zorro, su Rete 4: il film appassionato una media di 1.290.000 spettatori con il 5.1% di share.

Live Non è la d’Urso su Canale 5: Barbara d’Urso ha portato a casa 2.632.000 spettatori pari al 12.9% di share.

Ti presento i miei, su Italia 1: la pellicola ha entusiasmato una media di 1.858.000 spettatori con il 6.6% di share.

Non è L’Arena su La7: Massimo Giletti ha interessato ed informato una media di 1.820.000 spettatori con il 6.1% di share. Nella seconda parte: 1.384.000 spettatori per il 6.8% di share.

I delitti del Barlume su Tv8: la serie ha tenuto con il fiato sospeso una media di 796.000 spettatori con il 2.9% di share.

Little Big Italy su Nove segna il 1.6% di audience con 471.000 spettatori.

Ascolti tv pomeriggio: Auditel 19 aprile 2020

Domenica In su Rai 1: Mara Venier ha raggiunto una media di 0.000.000 spettatori con il 00.00% di share nella prima parte e 0.000.000 spettatori con il 00.00% di share nella seconda parte.

Da Noi – A Ruota Libera: Francesca Fialdini ha raccolto 0.000.000 spettatori per il 00.00% di share.

continua a leggere sul sito di riferimento