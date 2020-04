Ascolti tv ieri sera, Meraviglie – La Penisola dei tesori (12.4%) vs Tu si que vales (18.5%)| Auditel 29 aprile 2020

Terza accesissima sfida fra: Meraviglie – La penisola dei tesori e Tu si que vales. Chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 29 aprile 2020? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata. Oltre alla sfida fra Maria De Filippi e Albero Angela dobbiamo controllare gli altri maggiori canali del digitale terrestre: da Chi l’ha visto? a Stasera Italia Speciale. Analizziamo dunque insieme i dati raccolti prima di passare alle sfide pomeridiane.

Ascolti tv ieri, Auditel 29 aprile 2020

Meraviglie – La penisola dei tesori, su Rai 1: la trasmissione ha conquistato una media di 3.201.000 spettatori pari al 12.4% di share.

La compagnia del cigno, su Rai 2: la fiction ha appassionato, seppur in replica, una media di 854.000 spettatori pari al 3.3% di share.

Chi l’ha visto?, su Rai 3: Federica Sciarelli ha interessato una media di 2.083.000 spettatori pari ad uno share dell’8.2%.

Stasera Italia Speciale, su Rete 4: la trasmissione ha informato una media di 1.382.000 spettatori con il 5.1% di share.

Tu si que vales, su Canale 5: la replica della puntata ha intrattenuto e fatto ridere una media di 3.838.000 spettatori pari al 18.5% di share.

E.T. L’extraterrestre, su Italia 1: la pellicola ha entusiasmato una media di 1.552.000 spettatori pari a 5.8 punti percentuali di share.

Intrigo Internazionale, su La7: la pellicola ha raccolto una media di 990.000 spettatori con uno share del 4%.

Escobar – Il fascino del male, su Tv8: il film ha ottenuto una media di 1.057.000 spettatori. Share del 3.8%.

Il profumo del mostro selvatico, su Nove: a sintonizzarsi sono stati in media 561.000 spettatori con il 2% di share.

Ascolti tv ieri pomeriggio – Auditel del 29 aprile 2020

Ecco, ora, tutti i dati Auditel di Rai 1 e Canale 5.

Su Rai 1:

La Vita Diretta: 1.915.000 spettatori pari al 10.11% di share nella prima parte e 1.856.000 spettatori con il 12% di share.

Il Paradiso delle Signore: 1.720.000 spettatori con il 11.79% di share.

La Vita Diretta: 1.477.000 spettatori pari al 10.47% di share nella presentazione e poi

1.966.000 spettatori per il 13.02% di share.

Su Canale 5

Beautiful: 3.255.000 spettatori, pari al 15.39% di share.

Una Vita: 2.841.000 spettatori, pari al 14.92% di share.

Uomini e Donne: 2.079.000 spettatori pari al 13%. Nella seconda parte: 2.072.000 per il 14.20%.

Il Segreto: 2.261.000 spettatori, pari al 16.05% di share.

Pomeriggio 5: 1.915.000 spettatori per il 13.51% di share nella prima parte e 2.060.000 spettatori per il 12.99% di share nella seconda.

