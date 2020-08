Ascolti tv ieri sera: Non dirlo al mio capo vs Fiore del deserto | Auditel 2 agosto 2020

Non dirlo al mio capo vs Fiore del deserto: chi ha vinto secondo gli ascolti tv ieri, 2 agosto 2020? Come è andata la prima domenica del mese più ‘vacanziero’ che ci sia? Quanti telespettatori erano davanti alla tv? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata in merito ai maggiori canali del digitale terrestre. Tanti erano i programmi in onda, seppur in replica. Analizziamo le preferenze del pubblico con attenzione.

Ascolti tv ieri sera: dati Auditel 2 agosto 2020

+++ ASCOLTI TV IERI IN USCITA DALLE 10:00 IN POI

+++ ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

Non dirlo al mio capo, su Rai 1: la fiction, in replica, con Lino Guanciale e Vanessa Incontrada, oltre ad un ex amatissimo attore de Il Segreto, entrato nel cast per la seconda entusiasmante stagione, ha conquistato una media di 0.000..000 spettatori pari al 00.00% di share.

Hawai Five -0, su Rai 2: la serie tv straniera ha appassionato una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share. A seguire la serie tv NCIS New Orleans ha entusiasmato una media di 0.000.000 spettatori (00.00% audience tv).

A raccontare comincia tu – Riccardo Muti, su Rai 3: la trasmissione di Raffaella Carrà, in replica, ha portato a casa una media di 0.000.000 spettatori pari ad uno share del 00.00%.

Forrest Gump, su Rete 4: il film cult ha emozionato una media 0.000.000 spettatori con il 00.00% di share.

Fiore del deserto, su Canale 5: la pellicola ha incollato davanti alla tv una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Prince of Persia – Le sabbie del tempo, su Italia 1: la pellicola ha tenuto con il fiato sospeso una media di 0.000.000 spettatori con il 00.00% di share.

Tut – Il destino di un faraone, su La7: la serie tv ha portato a casa una media di 0.000.000 spettatori con 00.00 punti percentuali di share.

Gomorra La Serie, su Tv8: la seconda stagione dell’entusiasmante serie tv ha raggiunto una media di 0.000.000 spettatori (00.00% di share).

Porgi l’altra guancia, su Nove: la pellicola ha raccolto una media di 0.000.00 spettatori con 00.00 punti percentuali di share.

continua a leggere sul sito di riferimento