Ascolti tv ieri sera: Non mollare mai – Storie tricolori vs La cattedrale del mare | Auditel 2 giugno 2020

Non mollare mai – Storie tricolori contro La cattedrale del mare: chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 2 giugno 2020? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata. La sfida fra le due ammiraglie avversarie è sembrata essere molto accesa, così come quella fra gli altri maggiori canali del digitale terrestre. Analizziamo insieme le preferenze del pubblico e scopriamo cosa ha riscosso il maggior successo e cosa ha fatto flop.

Ascolti tv ieri sera. Auditel e share del 2 giugno 2020

++++ ASCOLTI TV IERI IN USCITA DALLE 10:00 IN POI

+++ ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

Non mollare mai -Storie tricolori, su Rai 1: la trasmissione ha appassionato e coinvolto una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Prima di lunedì, su Rai 2: la pellicola ha divertito una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

#Cartabianca, su Rai 3: Bianca Berlinguer ha informato una media di 0.000.000 spettatori con il 00.00% di share.

Fuori dal coro, su Rete 4: il programma ha interessato una media di 0.000.000 spettatori con il 00.00% di share.

La cattedrale del mare, su Canale 5: la serie tv ha conquistato una media di 0.000.000 spettatori con uno share pari a 00.00 punti percentuali.

Le Iene Show, Italia 1: la trasmissione ha incollato davanti alla tv una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share. Da segnalare lo scherzo fra Alex Belli e la fidanzata Delia.

diMartedì su La7: Giovanni Floris ha raggiunto una media di 0.000.000 spettatori con uno share del 00.00%.

Casino Royale, su Tv8: il film ha tenuto con il fiato sospeso una media di 0.000.000 spettatori con il 00.00% di audience.

A Perfect Getaway, su Nove: la pellicola ha raccolto una media di 0.000.000 spettatori con il 00.00% di audience.

Dati Auditel di ieri pomeriggio, 2 giugno 2020

Concentriamoci sul pomeriggio di Rai 1.

Io e te: 0.000.000 spettatori. Share del 00.00% Diaco ha debuttato ieri sulla falsa riga dei dati della Balivo.

Il Paradiso delle Signore: 0.000.000 spettatori e il 00.00% di share.

La Vita in Diretta: 0.000.000. telespettatori per il 00.00% di share nella presentazione e 0.000.000 spettatori per il 00.00% di share.

Su Canale 5:

Beautiful: 0.000.000 spettatori per il 00.00% di share

Una Vita: 0.000.000 spettatori per il 00.00% di share.

continua a leggere sul sito di riferimento