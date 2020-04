Ascolti tv ieri sera, Pavarotti vs Paperissima vs Twilight Saga | Auditel 24 aprile 2020

Pavarotti, Paperissima, Twilight Saga: chi ha vinto la sfida televisiva secondo gli ascolti tv ieri, 24 aprile 2020? Ecco i dati Auditel della prima serata nel dettaglio. Analizziamo insieme le preferenze del pubblico. Tante erano le sfide in onda. Oltre alla battaglia fra le due ammiraglie avversarie, dobbiamo controllare come sono andati gli altri maggiori canali del digitale terrestre.

Ascolti tv ieri, 24 aprile 2020

Pavarotti, su Rai 1: a sintonizzarsi sull’ammiraglia sono stati in media 4.036.000 spettatori pari al 14.7% di share.

NCIS – Unità anticrimine, su Rai 2: la serie tv ha entusiasmato una media di 1.997.000 spettatori pari al 6.7% di share. The Rookie ha portato a casa, invece, una media di 0.000.000 pari al 00.00% di audience.

In guerra per amore, su Rai 3: il film ha emozionato una media di 1.243.000 spettatori pari ad uno share del 4.3%.

Quarto Grado, su Rete 4: Gianluigi Nuzzi ha informato una media di 1.597.000 spettatori con il 7.1% di share.

Paperissima, su Canale 5: la replica dello show ha fatto ridere una media di 3.078.000 spettatori pari all’11.2% di share.

Twilight Saga – Eclipse, su Italia 1: la pellicola della saga dei vampiri ha conquistato una media di 2.229.000 spettatori e share del 8.3%.

Propaganda Live, su La7: la trasmissione ha interessato una media di 1.519.000 spettatori con uno share del 6.8%.

Italia’s Got talent Best Of, su Rete 8: il meglio dello show ha ottenuto 758.000 spettatori pari al 2.7% di share.

I migliori Fratelli di Crozza, su Nove: la replica dello show ha raggiunto 478.000 spettatori con il 1.7di share.

Ascolti tv ieri pomeriggio – Auditel del 24 aprile 2020

Come sono andate, invece, le varie sfide pomeridiane fra Rai 1 e Canale 5?

Su Rai 1:

La Vita in Diretta: il programma ha totalizzato 1.550.000 spettatori per il 8.5% di share nella prima parte e 1.995.000 (13.3% audience) nella seconda.

Il Paradiso delle Signore: 2.325.000 spettatori con il 16.5% di share.

La Vita Diretta: 1.640.000 spettatori con il 11.8% di share.

Su Canale 5:

Beautiful totalizza 3.274.000 spettatori (16.1% di share).

Una Vita ha convinto 2.936.000 spettatori con il 15.8% di share.

Uomini e Donne si porta al 12.1% con 1.886.000 spettatori.

Il Segreto totalizza il 16.09% di share con 2.148.000 spettatori.

Pomeriggio Cinque raggiunge il 14.9% con 1.959.000 spettatori nella prima parte, al 13.05% con 1.972.000 spettatori nella seconda.

