Ascolti tv ieri sera: Pezzi Unici vs Miracolo nella 34 strada | Auditel 22 dicembre 2019

Pezzi Unici vs Miracolo nella 34° strada: chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 22 dicembre 2019? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata. Tanti i programmi in onda da tenere d’occhio, nonostante qualcuno sia già andato in ferie ed abbia mandato in onda il meglio del meglio del 2019. I telespettatori hanno potuto scegliere, però, fra le due ammiraglie, ma anche fra Che tempo che fa di Fabio Fazio su Rai 2, fra il meglio di Non è L’Arena di Giletti su La7 e Le Iene su Italia 1. Analizziamo i risultati insieme controllando i maggiori canali del digitale terrestre.

Ascolti tv ieri sera, sfida fra Pezzi Unici e Miracolo nella 34° strada. Auditel 22 dicembre 2019

+++ ASCOLTI TV IERI IN USCITA DALLE 10:00 IN POI

+++ ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

Pezzi Unici, RAI 1

Vanni, dopo essersi concentrato, su ciascuno dei “Pezzi Unici” è arrivato a scoprire cosa è accaduto nel momento della fatidica morte sospetta di Lorenzo. Il disperato papà ha scoperto, rimettendo insieme tutti i pezzi del puzzle, cosa si nascondesse dietro l’omicidio del figlio. La fiction di Rai 1 con Giorgio Panariello ha emozionato una media di 0.000.000 spettatori con oltre il 00.00% di share.

Che tempo che fa, RAI 2

Fabio Fazio ha condotto la tredicesima puntata di Che tempo che fa. Tanti gli ospiti in studio fra cui: il parroco di Lampedusa Don Carmelo La Magra, Roberto Saviano e Zehra Doğan, Belén Rodríguez, Corrado Formigli, Francesca Fialdini, Licia Ronzulli, il nuovo “Pinocchio” Federico Ielapi, Cristina D’Avena e Roberto Bolle. La trasmissione ha intrattenuto una media di 0.000.000 spettatori spettatori per il 00.00% di share nella prima parte, e 0.000.000 pari al 00.00% di share.

Come d’incanto, RAI 3

Il film del 2007 di genere commedia, diretto da Kevin Lima, con: Patrick Dempsey, Amy Adams, James Marsden, Timothy Spall, Rachel Covey e Susan Sarandon ha conquistato una media di 0.000.000 spettatori pari a 00.00 punti percentuali di share.

Indiana Jones E Il Regno Del Teschio Di Cristallo, Rete 4

In mezzo al deserto e nel pieno della guerra fredda, il professor Jones ed il suo compare Mac, sono riusciti a sfuggire alla cattura da parte di un agente sovietico. Una volta ritornato al Marshall College però, il decano dell’istituto, ha informato Jones del fatto che il governo, per via delle sue ultime attività, aveva fatto delle pressioni per sollevarlo dal suo incarico. Poco male, perchè, a stimolare il professore a buttarsi in una nuova impresa, è giunto Mutt, un giovane ribelle, che gli ha proposto di aiutarlo nella ricerca di un preziosissimo reperto archeologico, il Teschio di Cristallo di Akator. Il film ha appassionato una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Miracolo nella 34ª strada, CANALE 5

Assunto da un grande magazzino per fare Santa Claus, l’anziano Kris Kringle ha convinto i suoi datori di lavoro di esserlo veramente, ma è stato trascinato in tribunale dalla concorrenza. Il film ha appassionato una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Le Iene, ITALIA 1

La nuova puntata de Le Iene ha visto andare in onda tante inchieste. La trasmissione ha informato così una media di 0.000.000 spettatori con il 00.00% di share. A far discutere è stato soprattutto lo scherzo al Ken umano italiano. Apprezzata, invece, è stata l’intervista doppia a Pupo e Wanda Nara, i due opinionisti del GF Vip 4.

Non è l’Arena, LA7

Massimo Giletti ha mandato in onda il meglio del meglio del suo programma. In puntata si è visto, quindi, un pezzo dell’inchiesta realizzata su Tony Colombo. La trasmissione ha interessato, con le repliche, una media di 0.000.000 spettatori con il 00.00% di share.

continua a leggere sul sito di riferimento