Ascolti tv ieri sera, Roberto Bolle – Danza con me vs Qua la zampa | Auditel 1 gennaio 2020

Roberto Bolle – Danza con me vs Qua la zampa: chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 1 gennaio 2020? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata. Come hanno iniziato l’anno le due ammiraglie avversarie di Rai e Mediaset? Quanti hanno seguito, come ormai da tradizione, lo show di Roberto Bolle? Tanti erano i programmi in onda e i film in serata. Analizziamo insieme le preferenze del pubblico controllando i dati portati a casa dai maggiori canali del digitale terrestre.

Ascolti tv ieri sera, sfida Roberto Bolle – Danza con me o Qua la zampa. Auditel 1 gennaio 2020.

Roberto Bolle – Danza con me, Rai 1

Per la terza volta di seguito, il nuovo anno di Rai 1 si + aperto all’insegna della grazia e della bellezza con “Danza con me“, il grande show della danza di Roberto Bolle. Ospiti in studio: Giampaolo Morelli e Geppi Cucciari che con ironia hanno raccontato e presentano la serata. Spazio poi a: Virginia Raffaele, Luca e Paolo, Alberto Angela e Luca Zingaretti. La trasmissione ha intrattenuto una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

9-1-1, Rai 2

La squadra è stata chiamata sul luogo di un disastroso incidente occorso durante la festa di un matrimonio indiano. Intanto Abby ha chiesto aiuto a Buck nella ricerca di sua madre. La serie tv, seppur in replica, ha appassionato una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Angry Birds, Rai 3

Su un’isola paradisiaca, popolata da volatili quasi tutti felici anche se incapaci di volare, vivevano Red, un uccello con problemi di controllo della rabbia, il velocissimo Chuck e l’esplosivo Bomb. I tre sono sempre stati emarginati, ma quando sull’isola sono arrivati dei terribili maialini verdi, è toccato loro dimostrargli di cosa erano capaci. A sintonizzarsi su Rai 3 sono stati in media di 0.000.000 spettatori pari a 00.00 punti percentuali di share.

I legnanesi, Rete 4

La comicità de “I Legnanesi” ha raccontato una divertentissima storia di ringhiera della famiglia Colombo. Lo show ha fatto ridere, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Qua la zampa!, Canale 5

Nel 1962 un bambino di otto anni, Ethan Montgomery, ha salvato un cucciolo di golden retriever ferito che ha chiamato Bailey. Da quel momento tra i due si è instaurato un forte legame e Bailey è rimasto al fianco di Ethan nelle tappe più importanti della sua vita dagli studi, alle delusioni sportive, fino al primo amore per la bella Hannah. Quando Ethan è dovuto partire per il college è stato costretto a lasciare Bailey. Quest’ultimo, poco tempo dopo, si è ammalato ed è morto. Nel corso degli anni lo spirito di Bailey si è reincarnato in altri cani e ha così avuto modo di incrociare nuovamente il suo destino con Ethan, ormai adulto. Il film ha emozionato una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Dirty Dancing, Italia 1

La famiglia del dottor Houseman si è recata in vacanza in un hotel dove subito il titolare ha cercato di proporre all’attenzione di Baby il proprio figlio. La ragazza è però immediatamente rimasta attratta da John Castle. Quando la compagna di ballo di quest’ultimo è rimasta incinta e ha abortito in maniera clandestina Baby, che l’ha sostituita come compagna di danza di John, ha chiesto l’aiuto del padre. Costui, ritenendo che il ragazzo fosse il padre del non nato, si è opposto a qualsiasi relazione della figlia con lui. Il film cult ha appassionato una media di 0.000.000 spettatori. Share del 00.00%.

War Horse, La7

La pellicola del 2011 di genere drammatico, diretto da Steven Spielberg, con: Tom Hiddleston, Benedict Cumberbatch, Toby Kebbell, Emily Watson, Jeremy Irvine e David Thewlis ha portato a casa una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

