Ascolti tv ieri sera: Sorelle vs Guinness – lo show dei record | Auditel 21 luglio 2020

Sorelle vs Guinness – lo show dei record: chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 21 luglio 2020 la prima serata tv? Ecco tutti i dati Auditel in merito ai maggiori canali del digitale terrestre. Tanti erano i programmi in onda. Analizziamo le preferenze dei telespettatori che hanno avuto grandi possibilità di scelta. Sull’ammiraglia Rai è andata in onda in replica una fiction molto amata, su Canale 5 uno show di grande intrattenimento mentre su Rai 3 e La7 due programmi di approfondimento giornalistico e dibattito politico – economico riguardante l’attualità.

Ascolti tv ieri, Dati Auditel 21 luglio 2020

+++ ASCOLTI TV IN USCITA DALLE 10:00 IN POI

+++ ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

Sorelle, su Rai 1: la fiction ha appassionato una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Squadra Speciale Cobra 11, su Rai 2: la serie tv straniera ha portato a casa una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

#Cartabianca, su Rai 3: Bianca Berlinguer ha interessato una media di 0.000.000 spettatori pari ad uno share del 00.00%.

Viaggi di nozze, su Rete 4: il film cult con Carlo Verdone ha divertito una media di 0.000.000 spettatori con il 00.00% di share.

Guinness – lo show dei record, su Canale 5: lo show ha intrattenuto una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Chicago PD, su Italia 1: la serie tv americana ha entusiasmato una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

In onda, su La7: la trasmissione ha informato una media di 0.000.000 spettatori con uno share del 00.00%.

Una calda estate, su Tv8: il film ha portato a casa una media di 0.000.000 spettatori con il 00.00% di share.

Percy Jackson E Gli Dei Dell’olimpo – Il Ladro Di Fulmini, su Nove: la pellicola ha tenuto con il fiato sospeso una media di 0.000.000 spettatori con 00.00 punti percentuali di share.

Ascolti tv del pomeriggio – Auditel del 21 luglio 2020

Ecco, ora, tutti i dati Auditel di Rai 1 e Canale 5.

Rai 1:

Io e Te – 0.000.000 spettatori (00.00%).

Paradiso Signore (R) – 0.000.000 spettatori (00.00%).

La vita in diretta Estate – 0.000.000 spettatori (00.00%).

Su Canale 5:

Beautiful – 0.000.000 spettatori (00.00%).

Una Vita – 0.000.000 spettatori con il 00.00% di audience.

DayDreamer – 0.000.000 spettatori con il 00.00% di share.

Il Segreto – 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

continua a leggere sul sito di riferimento