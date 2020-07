Ascolti tv ieri sera: Una voce per Padre Pio vs Ciao Darwin | Auditel 11 luglio 2020

Una voce per Padre Pio vs le repliche di Ciao Darwin. Chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 11 luglio 2020? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata di ieri, un normale e tranquillo sabato di metà luglio 2020. Tanti erano i programmi e i film in onda sui maggiori canali del digitale terrestre. Analizziamo insieme dunque le preferenze dei telespettatori.

Ascolti tv ieri, 11 luglio 2020: i dati Auditel e la sfida Insinna vs Bonolis

+++ ASCOLTI TV IERI IN USCITA DALLE 10:00 IN POI

+++ ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

Una voce per Padre Pio, Rai 1: lo show ha emozionato una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

90 goal flash, su Rai 2: la trasmissione legata al Campionato di Calcio di Serie A ha interessato una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share. A seguire il giallo ha tenuto con il fiato sospeso una media di 0.000.000 spettatori. Share del 00.00%.

Troppo forte, su Rai 3: la pellicola con Alberto Sordi e Carlo Verdone ha incollato davanti alla tv una media di 0.000.000 spettatori pari ad uno share del 00.00%.

Una Vita, su Rete 4: la soap opera ha entusiasmato una media di 0.000.000 spettatori con il 00.00% di share.

Ciao Darwin 7 – La resurrezione, su Canale 5: Paolo Bonolis e Luca Laurenti hanno fatto divertire una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Mrs Doubfire, su Italia 1: il film ha conquistato una media di 0.000.000 spettatori. Share del 00.00%.

Un marito per Cinzia, su La7: la pellicola ha raggiunto una media di 0.000.000 spettatori. Share pari a 00.00 punti percentuali di share.

Casinò, su Tv8: la pellicola ha raccolto una media di 0.000.000 spettatori con 00.00 punti percentuali di share.

I migliori fratelli di Crozza, su Nove: la trasmissione, in replica si è aggiudicata una media di 0.000.000 spettatori e 00.00 punti percentuali di share. A seguire lo speciale sul caso riguardante la morte di Marco Vannini ha informato una media di 0.000.000 spettatori. Share del 00.00%.

continua a leggere sul sito di riferimento