Ascolti tv ieri sera, Wonder vs C’è Posta per te | Auditel 1 febbraio 2020

Wonder vs C’è Posta per te: chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 1 febbraio 2020? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata. Terminato lo scontro fra Maria De Filippi e Alberto Angela, pare che la conduttrice di Canale 5 abbia potuto rifiatare. Il programma dell’ammiraglia Mediaset ha sempre vinto ogni sfida a mani basse, ma questo sabato, almeno sulla carta, non si è trovato difronte un competitor agguerrito. Tanti comunque erano i film in onda. Analizziamo dunque i risultati raggiunti dai maggiori canali del digitale terrestre.

Ascolti tv ieri sera, sfida Wonder e C’è Posta per te. Auditel 1 febbraio 2020

Wonder, Rai 1

August Pullman, un bambino di undici anni con una malformazione craniofacciale che gli impediva una vita normale, ha dovuto subire circa 27 interventi chirurgici e, un po’ per questo e un po’ per paura della reazione degli altri bambini, non è mai andato a scuola. Quando è dovuto entrare in prima media i genitori hanno deciso che era giunto il momento per lui di andare a scuola insieme agli altri bambini e gli hanno fatto visitare la Beecher Prep School. Il preside, il signor Tushman, ha delegato a tre studenti di nome Julian, Jack e Charlotte il compito di fargli visitare la scuola. Mentre Jack si è però rivelato amichevole, Julian sin da subito si è dimostrato bugiardo. Auggie ha così iniziato a frequentare la scuola rimanendo, però, sempre in disparte almeno fino a quanto Jack non ha deciso di avvicinarsi a lui. Il film con Julia Roberts e Owen Wilson ha commosso una media di 0.000.000 spettatori. Share del 00.00%.

FBI, Rai 2

La serie, incentrata sul funzionamento interno dell’ufficio dell’FBI di New York, ha tenuto con il fiato sospeso, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00%.

Lazzaro Felice, Rai 3

Quella di Lazzaro, un contadino che non aveva ancora vent’anni ed era talmente buono da sembrare stupido, e Tancredi, giovane come lui, ma viziato dalla sua immaginazione, è stata una storia di amicizia vera. Nonostante le conseguenze di un grande inganno Lazzaro, nel nome dell’amicizia che li legava, è andato in una città, enorme e vuota, alla ricerca di Tancredi. Il film ha ottenuto una media di 0.000.000 spettatori. Share del 00.00%.

Pari e Dispari, Rete 4

Il guardiamarina Johnny Firpo è stato incaricato dai suoi superiori di indagare su una banda di allibratori clandestini operanti in Florida. Poiché egli ignorava quasi tutto del gioco è stato affiancato da qualcuno che, invece, ne aveva una competenza da maestro. Al suo fianco è giunto pertanto Charlie che però ha giurato a se stesso di non fare più scommesse. Giocando d’astuzia, rivelandogli, al momento opportuno, di essere suo fratello da parte del padre e intromettendo nella faccenda anche il loro comune genitore, Johnny ha ottenuto la collaborazione di Charlie. Insieme, dopo avere agganciato la banda, i due fratelli sono piombati sullo “yacht” del “boss” che la comandava e che è stato finalmente assicurato alla giustizia. Il film con Bud Spencer e Terence Hill ha entusiasmato una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

C’è Posta per te, Canale 5

Maria De Filippi è tornata su Canale 5 con una nuova puntata di C’è Posta per te, il suo amatissimo people show. Ospiti in serata: Ciro Immobile e la moglie. La trasmissione ha incollato davanti al teleschermo una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Minions, Italia 1

La storia di Minions è iniziata all’alba dei tempi. Partendo da organismi gialli unicellulari, i Minion si sono evoluti attraverso i secoli, perennemente al servizio del più spregevole dei padroni. Continuamente senza successo nel preservare questi maestri, dal T-Rex a Napoleone, i Minion si sono ritrovati senza qualcuno da servire e sono caduti in una profonda depressione. Kevin ha però messo in atto il suo piano e insieme all’adolescente ribelle Stuart e all’adorabile piccolo Bob ha deciso di avventurarsi nel mondo per trovare un nuovo capo malvagio da seguire per sé e i suoi fratelli. A Londra e tre Minion hanno dovuto affrontare sfide impressionanti. Il film d’animazione ha appassionato una media di 0.000.000 spettatori. Share del 00.00%.

World Trade Center, La7

Un suono sordo, muto ha dato via all’inizio dell’inferno. JJ Mc Loughlin a capo di alcuni agenti di polizia portuale è entrato nelle torri per salvare le migliaia di persone intrappolate nel World Trade Center. I minuti scorrevano inesorabili. Inaspettato, un fragore terrificante li ha scossi. La prima torre è collassata. Dopo alcuni minuti la seconda. Mc Loughlin e l’agente Jimeno sono rimasti così intrappolati sotto le macerie, senza via di scampo. A sintonizzarsi su La7 sono stati in media 0.000.000 spettatori. Share del 00.00%.

