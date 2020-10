Ascolti tv ieri: Tale e Quale Show – Il Torneo, Grande Fratello Vip | Dati Auditel 30 ottobre 2020

Tale e Quale Show – Il torneo contro Grande Fratello Vip 2020. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 30 ottobre 2020? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata. Chi ha avuto la meglio? Analizziamo insieme le preferenze dei telespettatori. Tanti i programmi, le serie tv e i film in onda. Ricordiamo che, in concomitanza sulle altre reti c’erano “Quarto Grado” su Rete 4 e “Freedom – Oltre il confine” su Italia 1.

Ascolti Tv, venerdì 30 ottobre 2020: Auditel ieri sera

+++ dati in aggiornamento dalla ore 10.00 +++

Auditel Tale e Quale Show Il Torneo

Rai 1: Tale e Quale Show Il Torneo, al via l’edizione speciale del varietà cult di Rai1 condotto da Carlo Conti in collegamento da casa per via della positività al Coronavirus. Una puntata unica nel suo genere che ha incollato alla tv una media di 0.000.000 spettatori pari al 0,00% di share.

Ascolti N.C.S.I. Unità anticrimine

Su Rai 2: N.C.S.I. – Unità anticrimine, la serie televisiva statunitense di genere poliziesco ha tenuto col fiato sospeso 0.000.000 spettatori (0,00% di audience).

Ascolti Titolo V

Rai 3: la seconda puntata di Titolo V, il programma di approfondimento condotto da Francesca Romana Elisei da Napoli e Roberto Vicaretti da Milano ha registrato 0.000.000 spettatori con il 0,00% di share.

Auditel Quarto Grado

Rete 4: Quarto Grado, il programma di cronaca e attualità condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero ha registrato una media di 0.000.000 spettatori pari al 0,00%.

Ascolti Grande Fratello Vip 2020

Canale 5: Grande Fratello Vip 2020, il reality show condotto da Alfonso Signorini ha tenuto compagnia al pubblico registrando una media di 0.000.000 spettatori con uno share dell’0,00%. Da segnalare: l’ingresso di Paolo Brosio e l’eliminazione al televoto di Guenda Goria.

Auditel Freedom

Su Italia 1: Freedom – Oltre il confine di Roberto Giacobbo ha portato i telespettatori alla scoperta di un nuovo viaggio alla ricerca della conoscenza catalizzando l’attenzione di 0.000.000 spettatori con uno share del 0,00%.

Ascolti Propaganda Live

La7: Propaganda Live, il programma di informazione condotto da Diego Bianchi ‘Zoro’ e Marco Dambriosio ‘ Makkox’, ha registrato 0.000.000 spettatori con il 0,00% di share.

Auditel “4 Ristoranti”

Tv8: Alessandro Borghese 4 Ristoranti, il cooking show di grande successo ha visto quattro ristoranti competere per vincere il premio del miglior. La puntata ha interessato una media di 0.000.000 spettatori con uno share del 0,00%.

Ascolti, Fratelli di Crozza

Nove: Fratelli di Crozza, lo show con protagonista indiscusso Maurizio Crozza ha divertito e interessato una media di 0.000.000 spettatori pari al l’0,00% di audience.

continua a leggere sul sito di riferimento