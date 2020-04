Ascolti tv, Mediaset risponde al comunicato di La7: “Confronti impropri con Retequattro”

Tra Mediaset e La7 sembra sia nata una guerra per gli ascolti tv. Dopo la comunicazione diffusa dall’emittente targata Urbano Cairo, dal Biscione sono intervenuti con una nota di chiarimento che pare aprire una sorta di “faida Auditel”.

Ascolti tv, la replica di Mediaset al comunicato di La7

In risposta ad un precedente comunicato di La7 relativo agli ascolti tv del mese di marzo 2020, Mediaset parla allora di “continui e impropri confronti con Retequattro”, anche sostenendo che “le nostre emittenti vengono citate a sproposito”.

“Nell’intero 2020 – chiarisce così il Biscione in una nota – Retequattro registra più ascolti di La7 sia nell’intera giornata (dalle 7.00 alle 2.00 di notte) sia nella fascia più pregiata, i programmi in onda ogni sera tra le 21.30 e le 24.00 (Retequattro sfiora il 5,0% di share contro il 4,6% di La7″.

“Ma anche restringendo l’analisi, come ha fatto La7, al solo mese di marzo in piena emergenza Coronavirus – sottolineano dall’azienda -, Retequattro ha raccolto ascolti superiori a quelli di La7 in oltre il 90% delle serate dedicate agli approfondimenti d’informazione (tra le 21.30 e le 24.30)”.

Ascolti tv, il comunicato di La7 per il mese di marzo 2020

In un precedente comunicato di La7, quello che avrebbe fatto storcere il muso a Mediaset, l’emittente targata Cairo aveva annunciato che “nel totale giornata (7:00/2:00)” del mese di marzo 2020 la rete “fa segnare una share media del 4% (3,97%) posizionandosi al sesto posto assoluto davanti a Retequattro, ferma al 3,84%”.

“In prime time (20:30/22:30) – precisava anche la nota con alcuni dati Auditel riportati – La7 realizza il 5,60% di share media, posizionandosi al 5° posto assoluto davanti a Rai3 (4,80%) e Retequattro (4,93%)”.

Insomma, pare di capire che Mediaset non riconosca come opportuno un confronto diretto per gli ascolti tv relativi al solo mese di marzo 2020 e che lo ritenga poco significativo e parziale per i motivi spiegati ufficialmente nella risposta.

La7, invece, sembra guardare al solo mese di riferimento, anche dicendosi sesta davanti a Rete 4 nel caso dell’intera giornata. Ma è la somma che fa il totale? O ha senso anche parlare di un sorpasso più circoscritto?

