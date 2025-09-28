domenica, 28 Settembre , 25

Sinner-Marozsan: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Jannik Sinner torna in campo a...

Italia campione del mondo di pallavolo, Bulgaria battuta 3-1 in finale

(Adnkronos) - L'Italia ha vinto i Mondiali di...

Napoli, minaccia a don Maurizio Patriciello durante la messa a Caivano

(Adnkronos) - Un fazzoletto con un proiettile...

Alcaraz, vittoria e show a Tokyo: magia di rovescio e punto da sogno

(Adnkronos) - Mentre Jannik Sinner è impegnato a...
ascolti-tv-sabato-27-settembre,-chi-ha-vinto-tra-ballando-con-le-stelle-e-tu-si-que-vales
Ascolti tv sabato 27 settembre, chi ha vinto tra Ballando con le stelle e Tu si que vales

Ascolti tv sabato 27 settembre, chi ha vinto tra Ballando con le stelle e Tu si que vales

DALL'ITALIA E DAL MONDOAscolti tv sabato 27 settembre, chi ha vinto tra Ballando con le stelle e Tu si que vales
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Ballando con le stelle contro Tu sì que vales per la sfida del prime time del sabato sera. Ieri, 27 settembre, ad aggiudicarsi la vittoria è stato Canale 5 con Tu sì que vales che è stato seguito da 4.025.000  spettatori pari al 28,54% di share.  

Leggermente distanziata Rai Uno che ha visto il debutto della nuova stagione di Ballando con le stelle condotta da Milly Carlucci che ha raccolto 2.994.00 spettatori con il 23,03% di share. Peraltro, con ‘Affari Tuoi’ che non è andato in onda, la programmazione di Rai Uno dedicata alla danza ha coperto quasi 4 ore e mezza (dalle 20,41 alle 1,11) per via dell’anteprima ‘Ballerine per una notte’ che ha visto protagoniste le campionesse della Nazionale femminile di calcio insieme. Canale 5 ha invece trasmesso La Ruota della Fortuna, seguito da Tu sì qui vales con i giudici Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto, Sabrina Ferilli e la new entry Paolo Bonolis. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.