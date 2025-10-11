sabato, 11 Ottobre , 25

Francia, Lecornu di nuovo premier: il day after e le reazioni dei partiti

(Adnkronos) - In Francia si susseguono le reazioni...

Paolini-Gauff, oggi l’azzurra in campo nella semifinale di Wuhan – Diretta

(Adnkronos) - Jasmine Paolini torna in campo. Oggi,...

Roma, 39enne ucciso a coltellate in strada a Grottarossa: un fermo

(Adnkronos) - Omicidio nella mattina di oggi, sabato...

Parata a Pyongyang, Kim presenta il nuovo missile intercontinentale balistico

(Adnkronos) - Nella prima grande parata militare celebrata...
ascolti-tv,-vince-‘tale-e-quale-show’-su-rai1.-‘la-ruota-della-fortuna’-batte-ancora-‘affari-tuoi’
Ascolti tv, vince ‘Tale e Quale Show’ su Rai1. ‘La ruota della Fortuna’ batte ancora ‘Affari tuoi’

Ascolti tv, vince ‘Tale e Quale Show’ su Rai1. ‘La ruota della Fortuna’ batte ancora ‘Affari tuoi’

Ascolti tv, vince 'Tale e Quale Show' su Rai1. 'La ruota della Fortuna' batte ancora 'Affari tuoi'
(Adnkronos) – “Tale e Quale Show”, in onda ieri su Rai1, è stato il programma più visto del prime time, con 3.055.000 spettatori e il 20.5% di share. Al secondo posto “Tradimento” su Canale5, che ha conquistato 2.086.000 spettatori con uno share del 15.1%. Terzo piazzamento della serata per “Shooter” su Italia 1, che ha incollato davanti al video 1.173.000 spettatori con il 7.2% di share. 

A seguire tra gli altri ascolti di prima serata: “Quarto Grado” su Rete4 (1.269.000 spettatori, share 9.4%), “Fratelli di Crozza” sul Nove (917.000 spettatori, share 5.2%), “Propaganda Live” su La7 (822.000 spettatori, share 6.4%), “FarWest” su Rai3 (558.000 spettatori, share 3.7%), “Pechino Express – Fino al Tetto del Mondo” su Tv8 (487.000 spettatori, share 3%), “65 – Fuga dalla Terra” su Rai2 (506.000 spettatori, share 2.9%). 

In access prime time, “La Ruota della Fortuna” su Canale5 ha prevalso con 4.819.000 spettatori e il 24.3% di share, superando “Affari Tuoi” su Rai1, che ha registrato 4.556.000 spettatori con il 23%. Prima, “Cinque Minuti” ha interessato 3.804.000 spettatori (20.5%), mentre “Gira La Ruota della Fortuna” ha raccolto 3.800.000 spettatori (19.8%). 

