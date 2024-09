Askanews è Media Partner del Dubai Hub for Made in Italy

Con obiettivo di amplificare la promozione del Made in Italy

Roma, 25 set. (askanews) – Il Dubai Hub for Made in Italy di Italiacamp accoglie Askanews come Media Partner ufficiale, consolidando una collaborazione strategica con una delle più autorevoli agenzie di stampa italiane.

Da oltre cinquant’anni, Askanews offre un’informazione imparziale e approfondita, in grado di raccontare il mondo che ci circonda in maniera veloce ed immediata, attraverso contenuti multimediali e con una vocazione internazionale e digitale.

Grazie alla consolidata esperienza nel settore dell’informazione, Askanews contribuirà a diffondere notizie, approfondimenti e aggiornamenti legati alle attività dell’Hub e dei suoi partner corporate e istituzionali, in Italia e negli UAE. In particolare, verranno promossi i progetti più innovativi e le iniziative imprenditoriali che valorizzano le eccellenze italiane in una delle aree più dinamiche e in crescita a livello mondiale, permettendo a partner e membri dell’Hub di aumentare la propria visibilità in Italia e all’estero.

L’iniziativa ha l’obiettivo di amplificare la promozione del Made in Italy offrendo alle aziende italiane un’importante vetrina nel contesto italiano e internazionale degli Emirati Arabi Uniti e aprendo nuove possibilità di crescita e networking globale.

Leo Cisotta, General Manager di Italiacamp EMEA: “La collaborazione con Askanews rappresenta un ulteriore passo in avanti verso una completa integrazione delle attività di Italiacamp in Italia e nella regione del Golfo, in particolare e negli Emirati Arabi Uniti. Il Dubai Hub for Made in Italy si conferma come un punto di riferimento per tutte le aziende italiane interessate a espandersi nei mercati del Golfo, offrendo opportunità di business, networking, formazione. Con Askanews contiamo di portare a conoscenza di un numero sempre maggiore di aziende italiane le opportunità e le prospettive di una regione in forte sviluppo economico e transizione sociale”.

Marco Di Marco, Deputy Ceo di Askanews: “Siamo davvero entusiasti di questo ampliamento, e del nuovo respiro internazionale, dell’alleanza, sin qui sperimentata, con Italiacamp. Essere media partner di un’interfaccia strategica, per la promozione integrata dell’Italia nel mondo, in un Paese riconosciuto quale ponte tra Europa, Africa e Asia, ci consentirà di rafforzare la nostra copertura informativa multimediale, con un’offerta dedicata di prodotti e di servizi, anche di carattere specialistico, settoriale; così, come di mettere in luce il protagonismo della comunità italiana, relativamente giovane e pienamente integrata, negli Emirati Arabi Uniti, a partire dall’ampia e qualificata presenza imprenditoriale”.