askatasuna,-il-31-si-teme-una-giornata-di-violenza-a-torino.-e-in-rete-tornano-a-circolare-manuali-e-‘kit-anti-gas’

ROMA – È un clima pieno di tensione quello della settimana precedente al 31 gennaio, giorno della manifestazione nazionale convocata a Torino (tre i cortei annunciati) per protestare contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna avvenuto il 18 dicembre, negli ultimi giorni ha fatto scalpore la notizia della campagna di ‘preparazione’ della manifestazione (‘Come prepararsi alla piazza’), con tanto di post, circolanti in rete e sui social, che riporterebbero anche indicazioni per preparare un “kit medico personale” a supporto dei manifestanti, ma anche materiali pensati per affrontare scontri con le forze dell’ordine: mascherine, antiacido contro i lacrimogeni, spray, garze e bende (in modo da poter dare una mano se ci fossero feriti). Insomma, quella che si starebbe preparando non sarebbe una manifestazione ma un campo di battaglia con le forze di Polizia. In cui si presuppone si verificheranno certamente episodi di scontro. Contro quanto sta accadendo ha tuonato, due giorni fa, il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, dicendo: “Siamo di fronte a una vera e propria organizzazione preventiva del conflitto, resa pubblica con spavalderia e senso di impunità. Manuali, slide e istruzioni su come affrontare interventi di ordine pubblico vengono veicolati come se fossero un servizio utile, normalizzando l’idea dello scontro e dando per scontata la violenza”.

LE PAROLE DEL MINISTRO ZANGRILLO: “SFIDA ALLE ISTITUZIONI”

Ha detto ancora Zangrillo: “Askatasuna non è più solo il simbolo di un’occupazione abusiva, ma il fulcro di una strategia che usa i canali digitali per legittimare e promuovere comportamenti eversivi. È un salto di qualità inquietante: dalla piazza alla propaganda digitale, dalla protesta alla pianificazione dello scontro e della devastazione della città. Questo clima di sfida aperta alle istituzioni e alle Forze dell’Ordine non può essere tollerato. È necessario intervenire con la massima fermezza per rimuovere questi contenuti, individuare i responsabili e verificare ogni profilo di istigazione a delinquere legato alla manifestazione del 31 gennaio”.

DI KIT ANTI-GAS SI PARLVA GIÀ NEGLI ANNI ’90. MA HA PORTATO SOLO DANNI E VIOLENZA

Non è la prima volta che in rete circola un ‘kit anti gas’ o un manuale che dà le dritte su come comportarsi in caso di scontri in piazza. Ma è un pessimo segnale. Lo ricorda in una nota il segretario generale dell’Usif (Unione sindacale italiana finanzieri) Vincenzo Piscozzo: “Torino torna a fare i conti con un segnale che, nella storia recente della città, ha sempre preceduto giornate di violenza. Non un corteo, non uno slogan in strada, ma la circolazione online di un documento ben noto a chi studia i movimenti antagonisti: il cosiddetto ‘kit di sopravvivenza anti-gas’. La sua ricomparsa, a pochi giorni dal triplo corteo del 31 gennaio contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna- prosegue-, non può essere derubricata a semplice materiale informativo. La storia di Torino insegna che ogni volta che questo manuale è tornato a circolare, la città ha poi vissuto scontri durissimi, guerriglia urbana, feriti e devastazioni”.

I PRECEDENTI

La nota di Vincenzo Piscozzo prosegue ricordando le precedenti occasioni in cui circolava un ‘manuale’ analogo: “È accaduto alla fine degli anni Novanta, dopo i suicidi di Sole e Baleno, quando una manifestazione anarchica degenerò fino all’assalto al Palazzo di Giustizia. È accaduto nel 2009, durante la ‘battaglia di corso Marconi’ al termine del G8 Università. È accaduto nel 2011 a Chiomonte, nei giorni della mobilitazione No Tav. È riaccaduto negli anni della pandemia, quando il centro cittadino fu teatro di violenze e devastazioni. Limoni, Maalox e ‘kit’ erano sempre presenti, come un indicatore anticipato del rischio”.

“Il documento che circola in questi giorni- dice ancora- non contiene istruzioni offensive in senso stretto. Ma invita a riempire gli zaini con presidi medici, a organizzare squadre di supporto, a prepararsi psicologicamente e logisticamente allo scontro. Elementi che, nel loro insieme, raccontano un’aspettativa precisa: quella del conflitto. A rendere il quadro ancora più preoccupante è il linguaggio utilizzato sui canali riconducibili ad Askatasuna. Frasi come ‘il 31 ci prendiamo tutta la città’ alimentano il timore di una mobilitazione estesa, con tre cortei annunciati in partenza dalle stazioni ferroviarie e diretti verso Vanchiglia, cuore simbolico del movimento.

“Il questore Massimo Gambino e il prefetto Donato Cafagna, in raccordo con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi- spiega ancora la nota di Usif-, stanno lavorando a un dispositivo di ordine pubblico che tenga conto di uno scenario complesso. L’ipotesi più temuta non è l’azione isolata di Askatasuna, ma la possibile convergenza di gruppi esterni, anche internazionali, pronti a trasformare la manifestazione in un evento ad alto rischio. Dal centro sociale arriva una replica che rivendica il carattere preventivo del materiale diffuso. Ma per le istituzioni il punto non è l’intenzione dichiarata, bensì il contesto. Quando un manuale di ‘sopravvivenza’ riappare, la memoria collettiva della città sa cosa è accaduto le volte precedenti”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it