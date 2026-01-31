domenica, 1 Febbraio , 26

Spunta il volto di Meloni in un affresco restaurato a Roma: lei ironizza e il Mic indaga

(Adnkronos) - La notizia del presunto volto di...

Trump: “Iran sta negoziando”. Teheran frena sulla guerra ma avverte Washington

(Adnkronos) - Gli iraniani “stanno negoziando, quindi vediamo...

Ucraina, Zelensky: “Ci prepariamo a incontri la prossima settimana”

(Adnkronos) - Kiev si sta preparando per incontri...

Gufi o allodole, a letto tardi o sveglia presto? Chi rischia di più, lo studio

(Adnkronos) - Il mondo, ormai è noto, si...
askatasuna,-meloni:-a-torino-non-manifestanti-ma-nemici-dello-stato
Askatasuna, Meloni: a Torino non manifestanti ma nemici dello Stato

Askatasuna, Meloni: a Torino non manifestanti ma nemici dello Stato

AttualitàAskatasuna, Meloni: a Torino non manifestanti ma nemici dello Stato
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 31 gen. (askanews) – “Quanto accaduto oggi a Torino, durante il corteo degli antagonisti contro lo sgombero dello stabile Askatasuna, è grave e inaccettabile”. Lo scrive la premier Giorgia Meloni su X postando il video di un poliziotto aggredito dai manifestanti.

“Uno sgombero legittimo di un immobile occupato illegalmente – aggiunge – è stato usato come pretesto per scatenare violenze, incendi, lanci di bombe carta e aggressioni organizzate, fino a colpire un blindato della Polizia. Le immagini dell’agente aggredito parlano da sole: non siamo di fronte a manifestanti, ma a soggetti che agiscono come nemici dello Stato”.

“A farne le spese sono state le Forze dell’ordine, costrette a fronteggiare una vera guerriglia urbana, e alcuni giornalisti, aggrediti mentre svolgevano il loro lavoro. A loro va la mia piena solidarietà, insieme a quella ai cittadini danneggiati, che hanno pagato il prezzo di una violenza cieca e deliberata”, sottolinea.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.