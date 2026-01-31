sabato, 31 Gennaio , 26

Torino, chi è l’agente aggredito nel corteo per Askatasuna

(Adnkronos) - Si chiama Alessandro Calista, ha 29...

Superenalotto, numeri e combinazione vincente 31 gennaio

(Adnkronos) - Nessun '6' né '5+1' al concorso...

Scontri corteo Askatasuna, in un video agente accerchiato e preso a calci e pugni

(Adnkronos) - Un video choc in cui si...

Report, nelle chat Ranucci-Boccia il “giro gay”

(Adnkronos) - E' polemica sullo scambio di whatsapp...
askatasuna,-piantedosi-sente-agente-aggredito-e-ferito-a-torino
Askatasuna, Piantedosi sente agente aggredito e ferito a Torino

Askatasuna, Piantedosi sente agente aggredito e ferito a Torino

AttualitàAskatasuna, Piantedosi sente agente aggredito e ferito a Torino
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 31 gen. (askanews) – Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha sentito il poliziotto aggredito nel corso della manifestazione per Askatasuna a Torino. L’agente, come mostra un video che sta facendo il giro dei social network rilanciato anche dalla premier Giorgia Meloni, è stato ripetutamente percosso e colpito a calci da un gruppo di incappucciati, è ferito e si trova in ospedale.

Domani, fa sapere il Viminale, Piantedosi e il capo della Polizia Vittorio Pisani faranno il punto della situazione con il Prefetto e il Questore di Torino.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.